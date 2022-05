Gonzaga, violento frontale tra furgone e moto: morto l’imprenditore Pietro Menghini Tragedia nel pomeriggio di ieri a Gonzaga, nel Mantovano, dove un imprenditore della zona, Pietro Menghini, è morto a seguito di un frontale tra la sua moto e un furgone.

Violento incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio, a Gonzaga, in provincia di Mantova. Uno scontro frontale tra un furgone e una moto ha provocato il decesso di Pietro Menghini, imprenditore della zona e titolare della Meclube di Bondeno, azienda specializzata nella produzione di pompe e utensili per la lubrificazione. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Violento frontale tra un'auto e una moto, morto l'imprenditore Pietro Menghini

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo intorno alle 18 in via Pavesa. Menghini, 68 anni, si trovava a bordo della sua due ruote quando si è improvvisamente scontrata con il furgone che viaggiava in direzione opposta. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Areu a bordo di un elisoccorso decollato da Brescia e di un'ambulanza. Con loro, anche le forze dell'ordine che hanno regolamentato il traffico chiudendo un tratto di strada per permettere ai soccorritori di prendersi cura di Menghini. Purtroppo però per il 68enne non c'è stato nulla da fare.

Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto

Dopo alcuni tentativi di rianimarlo da parte dei paramedici intervenuti, ne è stato dichiarato il decesso in loco. Le forze dell'ordine hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto ed attribuire eventuali responsabilità. Fondamentali risulteranno le testimonianze dei presenti e le immagini di eventuali videocamere di sorveglianza della zona. Menghini lascia la moglie e tre figli.