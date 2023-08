Gli studenti fuorisede devono pagare almeno 600 euro per una stanza a Milano per l’anno accademico 2023/24 Milano risulta essere comunque ancora la città più costosa del Paese, con un costo medio delle stanze singole di 626 euro al mese. Dato che segna una leggerissima crescita dell’1 per cento rispetto all’anno scorso, riconducibile all’aumento dell’offerta (+36 per cento) e nella domanda (+15 per cento).

La protesa delle tende a Milano contro il caro affitti

Per la prima volta dopo tanto tempo, Milano frena finalmente sui rincari immobiliari. Un movimento solo accennato, dal momento che il capoluogo lombardo resta saldamente in testa nella classifica delle città più care d'Italia: Milano risulta essere comunque ancora la realtà più costosa del Paese, con un costo medio delle singole di 626 euro al mese. Dato che segna una leggerissima crescita dell’1 per cento rispetto all’anno scorso, riconducibile all’aumento dell’offerta (+36 per cento) e nella domanda (+15 per cento).

A Milano le stanze più care d'Italia

A decretarlo è l'ultimo rapporto di Immobiliare.it. Che analizza il mercato nazionale delle stanze in affitto, e incorona ancora una volta Milano come città dove la spesa per la casa si fa più onerosa per studenti fuorisede e lavoratori. Per quanto riguarda le singole, Milano resiste infatti sul gradino più alto del podio,

a 626 euro, mentre Bologna supera per la prima volta Roma; per potersi permettere una stanza tutta per sé nella prima bisogna mettere a budget 482 euro, 463 euro nella Capitale.

I prezzi medi delle stanze doppie

Diversa la situazione se si vanno ad esaminare i prezzi del posto letto in doppia: se il capoluogo lombardo conserva ancora una volta la prima posizione con 348 euro di costo medio, al secondo posto (segnando un grande distacco) si trova invece Roma, con 272 euro. La domanda, comunque, continua a crescere, influenzata dalla coda lunga dei rientri post-Covid: la richiesta per le singole è infatti salita del 27 per cento rispetto all'anno scorso.