Quando inizia la scuola a Milano e in Lombardia a settembre: il calendario scolastico 2023-2024 Manca poco all’inizio della scuola. Ecco quando ricominciano le lezioni a Milano e in Lombardia: ecco l’intero calendario scolastico, con i giorni di chiusura per festività nazionali e locali.

Con il Ferragosto ormai alle spalle, è tempo di guardare al rientro di settembre. E mentre c'è chi si gode gli ultimi scampoli dell'estate in vacanza, c'è chi si affretta a concludere i compiti assegnati per la ripresa della scuola. Ma quando inizia quest'anno? Ecco qui le date di inizio e fine dell'anno scolastico, passando in rassegna anche le prossime occasioni di relax e momenti di pausa come festività e ponti.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Milano e in Lombardia

Secondo il calendario scolastico regionale, a Milano e nella regione Lombardia le scuole iniziano martedì 5 settembre 2023 per le scuole dell’infanzia e martedì 12 settembre 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Le lezioni termineranno invece l'8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 29 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia.

Calendario scolastico 2023-24: le festività e i ponti in Lombardia

Nel corso dell'anno scolastico sono già previste le chiusure per la pausa invernale, che coincide con le feste natalizie e per quella primaverile, coincidente, invece, con quelle pasquali. In particolare, le scuole restano chiuse da sabato 23 dicembre 2023 a lunedì 8 gennaio per le festività natalizie, e da venerdì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 per le vacanze di Pasqua.

Qui l'elenco completo stabilito dalla normativa nazionale: