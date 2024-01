Gli cade un ramo in testa durante un temporale e rimane invalido: ragazzo di 27 anni resta senza risarcimento Un giovane di 27 anni è rimasto invalido dopo che durante un temporale gli è caduto un ramo in testa: la Procura ora ha archiviato il fascicolo, non avrà alcun risarcimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si era trovato in strada quando nel Milanese si era abbattuto un forte temporale. Aveva provato a chiedere aiuto ma senza successo. Durante la violenta tempesta un ramo gli è caduto sulla testa e da allora è rimasto invalido: soffre di problemi cognitivi ed epilessia. Da quell'incidente avvenuto a San Donato non ha avuto alcun tipo di risarcimento. Vittima di questo sfortunato evento è un ragazzo di 27 anni che si è battuto affinché qualcuno si prendesse le sue responsabilità sulla gestione del verde in quella zona.

Per gli enti del territorio la responsabilità è di altri

Il ragazzo e la sua famiglia da allora hanno chiesto il risarcimento che però non è ancora arrivato e non si sa se mai arriverà. Tutto si sarebbe fermato perché nessun ente ammette la propria responsabilità: c'è un rimpallo tra Anas alla Città metropolitana di Milano, il Comune di San Donato e Parco Agricolo Sud Milano. Si sono tirati indietro anche i privati proprietari di terreni e alberi. Nessuno quindi ha ammesso di avere competenza sul verde in via Fiume Lambro a San Donato Milanese. La conseguenza è che il ragazzo resta con un'invalidità permanente e senza risarcimento, come spiega il Corriere della Sera.

La Procura ha archiviato il caso

Così la Procura è stata costretta ad archiviare ma la famiglia non si arrende. I legali della famiglia fanno sapere che sono pronti a chiedere che il fascicolo venga riaperto: "Chiederemo di investigare ulteriormente – spiegano a Il Corriere della Sera – su chi ricada la gestione del tratto di strada. Capiremo chi ha l'obbligo di mantenere le piante in modo da non ostruire la strada e chi ha quindi il compito della manutenzione del verde".