Gli agenti fermano nella notte un minorenne e chiamano a casa, i genitori: "Non ci disturbate, stiamo dormendo" Un ragazzo minorenne è stato fermato nella notte a Monza dagli agenti di polizia locale e hanno chiamato i suoi genitori. Questi al posto di ringraziare e correre dal figlio si sono infastiditi con gli agenti perché erano stati disturbati e svegliati.

A cura di Giorgia Venturini

I genitori di un ragazzo minorenne si sono infastiditi quando sono stati chiamati nel cuore della notte dagli agenti di polizia locale che pochi minuti prima avevano fermato loro figlio. I due adulti al telefono al posto di ringraziare e correre dagli agenti si sono lamentati perché sono stati svegliati. Tutto è accaduto a Monza, al comando di via Marsala.

A svelare quanto è accaduto è stato l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia al quotidiano Monza Today. Quello che è accaduto tra le vie della città non è un caso isolato: capita spesso che ragazzini, sempre più piccoli, vengano fermati perché coinvolti in attività di microcriminalità oppure per altre in cui è presente la droga. L'assessore Moccia spiega di essere "molto preoccupato e rammaricato dal comportamento di alcuni genitori". Precisando anche che "non è la prima volta che quando la sera o la notte gli agenti fermano minorenni coinvolti in aggressioni, rapine, atti di vandalismo e portati al comando allertano i genitori dall’altra parte della cornetta non ci sono persone allarmate da quanto accaduto, ma infastidite perché disturbate".

I giovani – per fortuna restano una piccola parte – si rendono protagonisti di rapine del cellulare o orologi nei confronti di loro coetanei. Non mancano anche situazioni di vandalismo, come parchi pubblici danneggiati. In città – come spiega l'assessore – sono stati intensificati i controlli "proprio per cercare di arginare il disagio giovanile". Ma chi sono gli autori si simili gesti? Sono "un microcosmo di ragazzini italiani e stranieri, che vengono anche da fuori città, che agiscono nel centro storico". I controlli per le vie della città proseguiranno anche per tutta l'estate.