Giulia, la 26enne morta dopo un malore. Il padre: “Non ha mai avuto disturbi, non riesco a darmi pace” “Non riesco a capacitarmi, non so darmi pace”: sono le prime parole pronunciate dal sindaco di Castelbelforte, Massimiliano Gazzani, dopo la morte della figlia di 26 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

"Non riesco a capacitarmi, non so darmi pace": a dirlo al quotidiano "La Gazzetta di Mantova è il sindaco di Castelbelforte, Massimiliano Gazzani. Il primo cittadino, proprio nella giornata di ieri, è stato sconvolto da una terribile vicenda: la figlia Giulia, di appena 26 anni, è morta dopo un malore improvviso. Per lei è stata disposta l'autopsia.

Il malore e poi il decesso

Stando a quanto il sindaco ha rivelato al quotidiano, la ragazza si teneva costantemente monitorata e non aveva mai avuto disturbi. La 26enne si è sentita male dopo essere tornata a casa: qualche minuto prima era andata in palestra, dalla quale era uscita proprio perché aveva avuto un malessere. Nonostante i tentativi degli operatori sanitari del 118, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Dopo l'autopsia, che decreterà cosa posa aver causato il malore, sarà disposto il funerale.

La vicinanza espressa al sindaco e alla sua famiglia

Una volta appresa la notizia, sono stati centinaia i messaggi di cordoglio che sono apparsi sulla bacheca del primo cittadino: "Caro Massimiliano, non esistono parole di conforto, di vicinanza, solo silenzio e dolore per esprimerti cosa si sente nel cuore quando una giovane vita se ne va in modo così improvviso. Un dolore immenso solo al pensiero, figuriamoci – scrive un utente – quello che stai provando da ieri sera. Conta pure su di me, in ogni cosa, in un momento in cui nulla può consolare questo dolore per Giulia". E proprio per questo motivo, il sindaco ha voluto ringraziare per l'affetto e la vicinanza dimostrata in queste ore: "Devo essere forte per la mia famiglia".