Si accascia per un malore improvviso dopo palestra e muore, addio alla 27enne Giulia Gazzani Rientrata a casa dalla palestra per un malessere, Giulia Gazzani ha accusato un malore ed è deceduta a casa. Aveva solo 27 anni.

Si chiamava Giulia Gazzani la ragazza di 27 anni che nella giornata di ieri, sabato 23 aprile, ha perso la vita a Castelbelforte, paese della provincia di Mantova. La giovane si è sentita male una volta rientrata a casa dopo aver sostenuto un allenamento nella palestra locale dalla quale era uscita da poco proprio in virtù del malessere. Vani tutti i tentativi degli operatori sanitari del 118 di salvarla.

Giulia muore a 27 anni a causa di un malore dopo la palestra

Secondo quanto riportato da MilanoToday, Giulia, figlia di Massimiliano Gazzani, sindaco di Castelbelforte e vice presidente della provincia di Mantova, avrebbe accusato un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. I soccorritori inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tempestivamente avvisati dai famigliari della vittima, si sono precipitati sul posto ma purtroppo, dopo alcuni tentativi di rianimare la giovane, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul suo corpo potrebbe essere disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso in virtù della giovane età della vittima. Dolore e sgomento a Castelbelforte e tra i suoi cittadini. Diverse decine i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati sulla bacheca Facebook del sindaco Gazzani.

Decine i messaggi di cordoglio sulla bacheca del sindaco

Un utente gli ha lasciato un pensiero scrivendo: "Caro Massimiliano, non esistono parole di conforto, di vicinanza, solo silenzio e dolore per esprimerti cosa si sente nel cuore quando una giovane vita se ne va in modo così improvviso. Un dolore immenso solo al pensiero, figuriamoci quello che stai provando da ieri sera. Conta pure su di me, in ogni cosa, in un momento in cui nulla può consolare questo dolore per Giulia". Un altro ancora invece, ha scritto: "Massimiliano, in questo momento non ho parole ma ti sono molto vicino. Ti abbraccio". Dopo l'autopsia dovrebbero essere rese note data e ora del funerale della 27enne.