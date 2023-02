Giovane escursionista precipita sul Grignone: morto Un ragazzo è morto durante un’escursione con alcuni amici sul Grignone: sarebbe precipitato in un canale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Un alpinista è precipitato dal Canalone Ovest della Grigna Settentrionale, territorio in provincia di Lecco: si tratta di un ragazzo di 33 anni, originario di Milano, che sarebbe morto sul colpo dopo un volo di circa trecento metri. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 febbraio.

Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici

Sono ancora poche le informazioni su questo incidente. L'uomo si trovava sul Grignone insieme ad un amico. A un certo punto, per cause ancora da accertare e mentre stava salendo lungo il canale ovest a circa 2.400 metri di quota, è precipitato davanti ai suoi occhi. È stato l'amico stesso a dare subito l'allarme: sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana.

Dalla base di Villa Guardia sono decollati invece i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un elicottero. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente lunghe a causa della presenza di ghiaccio e neve. Una volta recuperato il corpo si potrà capire cosa possa aver provocato la morte del ragazzo. Sono presenti anche i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso.

Un altro escursionista morto una settimana fa

Solo una settimana fa un altro escursionista è stato trovato morto a Livigno: l'uomo, un 48enne, era stato travolto da una valanga ed era stato trascinato in un dirupo profondo decine di metri. Anche in quel caso, la vittima era morta sul colpo. Il corpo si trovava in una zona particolarmente pericolosa e infatti i soccorsi ci hanno messo diverse ore per poter recuperare il corpo. Una volta recuperato, è stato portato nella casa della salute di Livigno per svolgere tutte le operazioni necessarie.