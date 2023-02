Viene travolto da una valanga e precipita in un dirupo: morto escursionista Un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio).

Un escursionista è stato trovato morto a Livigno, comune in provincia di Sondrio: è successo nella mattinata di oggi, sabato 11 febbraio 2023. L'uomo di 48 anni, stando alle prime informazioni diffuse, sarebbe stato travolto da una valanga. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

L'uomo è stato travolto da una valanga ed è finito in un dirupo

L'uomo, dopo essere stato travolto da una valanga sempre nel territorio di Livigno, dove l'escursionista era residente, è stato trascinato in un dirupo che sarebbe profondo diverse decine di metri. Al momento dell'incidente non ci sarebbero stati testimoni. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha comunque ricevuto l'allarme e inviato immediatamente i soccorsi. Il 48enne è morto sul colpo: troppo gravi le ferite che ha riportato.

La salma recuperata dopo diverse ore

Sul posto sono intervenute alcune squadre del soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Con loro c'erano anche i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I soccorsi sono stati impegnati tutta la mattinata nelle operazioni di recupero della salma.

Il cadavere dell'uomo, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, è infatti finito in un luogo particolarmente impervio: si tratta di un posto a oltre 2.500 metri. Una volta recuperata la salma, è stata portata nella Casa della salute della località turistica valtellinese. È in attesa di disposizione da parte della Procura di Sondrio. Una volta ricevute, sarà riconsegnata ai familiari.