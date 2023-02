Uomo precipita in un dirupo e muore: inutili i soccorsi Un uomo è morto dopo essere precipitato in un dirupo in zona della Cascata della Froda, nel territorio di Castelveccana, in provincia di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella serata di oggi venerdì 10 febbraio. Stando alle prime informazioni, un uomo è morto dopo essere precipitato in un dirupo in zona della Cascata della Froda, nel territorio di Castelveccana, in provincia di Varese. Tutto è accaduto verso le 19. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

A dare l'allarme è stata una persona che era insieme alla vittima al momento dell'incidente. Subito sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di Varese, i sanitari della Croce Rossa di Gavirate e i vigili del fuoco. Anche da Como è decollato un elicottero. Una volta raggiunto l'uomo – come riporta La Prealpina – non c'è stato più nulla da fare.