Giovane di 22 anni molestata e colpita con una bottiglia di vetro da un gruppo di ragazzi in centro a Milano Una ragazza di 22 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi mentre camminava in centro a Milano la notte tra sabato e domenica: la giovane è riuscita a ribellarsi ma è stata colpita da una bottiglia di vetro al volto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Altra violenza sessuale a Milano. Vittima la notte tra sabato e domenica è stata una ragazza di 22 anni è stata molestata e aggredita da un gruppo di giovani in centro a Milano. I fatti sono accaduti verso l'una e mezza in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia, frequentata dalla movida i sabato sera.

La ricostruzione della ragazza

La ragazza ha raccontato di essere stata prima colpita con una bottiglia di vetro da uno dei ragazzi del branco che ha mirato al volto. Fortunatamente la ragazza era in compagnia di un amico e di sua sorella. Subito sono stati allertati i soccorsi: i paramedici hanno soccorso la 22enne sul posto prima di trasportarla al pronto soccorso del Policlinico. La ragazza fortunatamente non è grave, ma dall'aggressione ha riportato una ferita al labbro. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sentito il racconto della giovane e si sono messi subito alla ricerca del gruppo di ragazzi.

La vittima: Mi sono ribellata e mi hanno colpita

Nel racconto ai militari la ragazza, come riporta Milano Today, precisa: "La mia ‘colpa'? Essermi ribellata all'ennesima molestia sessuale". La giovane spiega che stava camminando con l'amico e sua sorella quando improvvisamente un ragazzo ha iniziato a toccarla nelle parti intime. L'uomo era in compagnia di un gruppo di uomini che si trovavano fuori da un bar: "Davanti alla mia furia oltre a deridermi, l'uomo che inizialmente ha allungato le mani mi ha lanciato sul viso una bottiglia di birra". La bottiglia di vetro in faccia le ha spaccato il labbro e gli incisivi. Si cerca ora il gruppo di ragazzi. Intanto la 22enne ha presentato denuncia.