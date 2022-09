Giovane di 21 anni va a sbattere contro un muro con la sua auto: morto sul colpo Un giovane di 21 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale: è andato a sbattere con la proprio auto contro un muro. Inutile i tentativi per salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Besozzo, in provincia di Varese. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente verso l'una e mezza di oggi mercoledì 21 settembre in via Gorini. Ancora da capire tutta la dinamica ma sembrerebbe che il giovane sia andato a sbattere contro un muro. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto.

Il giovane è morto sul colpo

Subito sul posto si sono precipitati i medici e paramedici in ambulanza e in elisoccorso in codice rosso. Purtroppo per il giovane non c'è più stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Ora si cerca di capire cosa sia successo: dalle prime informazioni, il giovane sarebbe andato a sbattere con la sua auto contro un muro. Forse il giovane è stato colpito da un malore o da un colpo di sonno. Tutto dovrà essere ancora accertato. Sul luogo dell’incidente anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Ispra che hanno estratto il corpo del giovane dal mezzo e messo in sicurezza la strada. Indagano i carabinieri.

Altro incidente mortale a Busto Arsizio

Nella giornata di ieri lunedì 20 settembre altro tragico incidente stradale a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese, dove un uomo di cinquant'anni ha perso la vita. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. A bordo dell'auto della vittima c'erano altre due persone. Violento l'impatto con un'auto guidata da una 42enne: la macchina ha colpito proprio il lato dove essere seduto il 50enne. Inutili i tentativi di salvargli la vita.