Scontro tra due auto a Busto Arsizio, morto un uomo di 50 anni: ferite altre due persone Un uomo di cinquant’anni è morto a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Busto Arsizio (Varese): nel sinistro sono rimaste ferite altre due persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente stradale a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese, dove un uomo di cinquant'anni ha perso la vita. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Altre due persone sono rimaste ferite

In base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che ci siano altre due persone ferite: un uomo di 47 anni e una donna di 42. Il 47enne, stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, si trovava in auto con il cinquantenne: i due stavano viaggiando su una Volksvagen Golf. A un certo punto, in via Massari, si sarebbero scontrati con l'auto guidata dalla 42enne.

Il cinquantenne è rimasto incastrato tra le lamiere

La macchina avrebbe centrato il lato passeggero della Volksvagen dove era seduto il cinquantenne: l'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo della vittima: i medici e i paramedici del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma senza riuscirsi. Non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Leggi anche Auto travolge bimbo di due anni: il piccolo è stato sbalzato per diversi metri

Sul posto gli agenti della Locale per i rilievi

Il 47enne è stato invece trasferito all'ospedale di Legnano e avrebbe riportato un trauma toracico mentre la 42enne è stata portata all'ospedale di Busto Arsizio per un trauma al collo. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.