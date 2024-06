Giocatore di basket di 21 anni insegue e placca il ladro che ha rubato la borsa della madre a Milano

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un giocatore di basket di 21 anni lo scorso sabato 15 giugno ha atterrato l'uomo che poco prima aveva derubato sua madre. È successo in zona corso Genova, davanti a numerosi passanti. Una volta bloccato, il ladro ha chiesto di non essere denunciato in quanto presto avrebbe iniziato la messa alla prova dopo un periodo trascorso in carcere. La famiglia del cestista ha deciso, infine, di accontentarlo: "Non vorremmo con la nostra denuncia bloccare il suo possibile percorso di recupero", ha dichiarato il 21enne.

Il furto della borsetta

L'episodio è stato raccontato dal Corriere della Sera che ha riportato la versione della vicenda della donna derubata. Erano circa le 17:30 del 15 giugno quando, come era solita fare, ha fermato l'auto davanti al suo palazzo e ha caricato le buste della spesa nell'ascensore. Una volta tornata alla macchina, si è resa conto che la borsetta che aveva poggiato sul sedile era sparita. Pensando di averla ormai perduta, la donna è andata a parcheggiare in zona quando ha notato in una via laterale due persone sedute su una panchina che si stavano spartendo il bottino.

Così, la donna ha telefonato al marito e al figlio, chiedendogli di arrivare in suo soccorso. Intanto, avrebbe fronteggiati i ladri chiedendo indietro le sue cose. I due gli avrebbero consegnato parte dei documenti, ma non il portafoglio. Subito dopo hanno iniziato a correre in direzioni opposte.

L'intervento del cestita

A quel punto sarebbe arrivato il figlio della vittima che, togliendosi le ciabatte, ha inseguito e raggiunto uno dei due ladri in corso Genova. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il 21enne, alto più di due metri, avrebbe ricevuto un pugno ma sarebbe comunque riuscito ad atterrarlo e a recuperare la refurtiva. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, ma la famiglia derubata avrebbe deciso di non sporgere denuncia.

Il ladro, infatti, avrebbe raccontato di essere uscito da poco dal carcere e che presto avrebbe iniziato la messa alla prova. "Se la sua storia è vera e ha altri precedenti, la prigione non è servita a evitare recidive", ha raccontato la donna, "forse la messa alla prova che sta per cominciare potrà essere più efficace". Della stessa idea è suo figlio, il 21enne che per anni ha giocato nelle giovanili dell'Olimpia Milano e che attualmente gioca negli Stati Uniti: "Non vorremmo con la nostra denuncia bloccare il suo possibile percorso di recupero".