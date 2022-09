Gianluigi Marchesi, travolto da un camion mentre stava lavorando: lascia una figlia piccola Gianluigi Marchesi è l’operaio di 34 anni che ieri, venerdì 2 settembre, è morto dopo essere stato investito da un camion mentre lavorava.

Gianluigi e Anna si sono sposati nel 2019. Dal loro amore è nata una bimba. Una famiglia tranquilla, la cui serenità è stata distrutta da una tragedia: la morte di Gianluigi. Il 34enne è l'ennesima vittima sul lavoro. Marchesi, originario di Villa di Serio (Bergamo), è stato investito nella mattinata di ieri, venerdì 2 settembre, da un camion mentre era a lavoro nel piazzale di un'azienda a Filago.

Gianluigi è morto in serata in ospedale

Il 34enne stava effettuando alcune manutenzioni alla rete elettrica: era disteso a terra quando è stato investito dal camion in manovra. Quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati, l'operaio era già in arresto cardiocircolatorio. Nonostante la disperata corsa all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per Gianluigi, che lavorava nella sede di Calcio di Italtrans, non c'è stato nulla da fare: si è spento in serata. Sotto choc il collega di 45 anni che si trovava con lui e che poi ha avuto un malore.

"Era un ragazzo dal cuore d'oro", ha detto al quotidiano "Il Corriere della Sera", il presidente dell'Asd Polisportiva Villese, Roberto Pellizzoli. Sconvolti anche i compagni di squadra del Rapid Villa che hanno raccontato come lunedì avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti: "Sempre con il sorriso sul volto, indipendentemente dai minuti in cui scendeva in campo. A lui bastava stare in gruppo".

Il cordoglio dell'azienda

In base a quanto raccolto dai carabinieri e dai tecnici dell'Ats, l'autista del camion non si sembrerebbe essere accorta della presenza dell'operaio. In attesa di saperne di più e di avere una data del funerale, l'azienda Italtrans ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: "La proprietà e tutta l’azienda si stringono intorno alla famiglia di Gianluigi, in particolare alla moglie Anna e alla loro figlia. Ci sentiamo parte del loro dolore".