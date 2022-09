È morto l’operaio di 34 anni investito da un camion: era stato trovato in arresto cardiocircolatorio È morto l’operaio di 34 anni che nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, era stato investito da un camion nel piazzale di un’azienda in provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È morto l'operaio di 34 anni che nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, era rimasto gravemente ferito in provincia di Bergamo. L'uomo era stato investito da un camion nell'area dell'azienda Lodotruck che si trova a Filago: era stato immediatamente portato in ospedale, ma nonostante i tentativi di salvarlo, non c'è stato nulla da fare.

L'uomo investito davanti gli occhi di alcuni colleghi

L'incidente si è verificato alle 10: l'uomo è stato investito davanti agli occhi di alcuni colleghi. Gli operai hanno quindi informato immediatamente i soccorsi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sono arrivati a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Oltre al 34enne, di cui non si conoscono le generalità, è stato soccorso un uomo di 45 anni che si trovava nel piazzale.

È stato trovato in arresto cardiocircolatorio, trasferito d'urgenza in ospedale

Il primo operaio, quello più grave, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio on traumi al torace e all'addome: i soccorritori hanno quindi provato a rianimarlo sul posto dopodiché hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove poi è morto.

I rilievi affidati ai carabinieri

Il 45enne invece non è in gravi condizioni: è stato portato in una struttura ospedaliera per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.