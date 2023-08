Giacomo Tirloni è scomparso da 9 giorni a Bergamo: i disperati appelli della famiglia Giacomo Tirloni è scomparso da 9 giorni da Bergamo: indossava maglietta e pantaloncini grigi. Non ha soldi né telefono e la famiglia esclude un allontanamento volontario.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Giacomo Tirloni è scomparso nel nulla da ben nove giorni. L'ultima volta è stato visto a Bergamo, in via San Bernardo bassa, e da lì nessuno ha più avuto sue notizie. La famiglia, che è convinta non possa trattarsi di un allontanamento volontario, continua a fare appelli sui social affinché qualcuno possa aiutarli a ritrovare il ragazzo.

Secondo quanto hanno cominciato i familiari, l'ultima volta che è stato visto Giacomo Tirloni indossava una maglietta a maniche corte e un paio di pantaloncini. Entrambi gli indumenti erano di colore grigio. Dalla foto, pubblicata dai genitori e condivisa da centinaia di persone, si tratta di un ragazzo giovane con i capelli castani e spesso con gli occhiali. Non avrebbe con sé né i soldi né il cellulare.

Anche il sindaco di Spirano, in provincia di Bergamo, ha condiviso l'appello di Maria Aurora, che probabilmente è la madre del ragazzo: "La famiglia è disperata", scrive Yuri Grasselli che poi aggiunge nel caso qualcuno dovesse vederlo di "allertare i carabinieri", che evidentemente sono già stati informati dalla famiglia, o di chiamare i numeri: "3421859846/3315795903".