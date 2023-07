È stato ritrovato il cadavere di un uomo nel Po: potrebbe essere di un uomo scomparso alcuni giorni fa È stato ritrovato un cadavere nell’Oltrepò Pavese: potrebbe trattarsi di Mauro Mangiarotti, l’uomo di 51 anni scomparso nelle acque del Po domenica scorsa.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nelle acque del fiume Po e precisamente nel tratto che fa parte della provincia di Pavia. Alcune persone lo hanno avvistato nella mattinata di oggi, domenica 23 luglio, e hanno chiamato le forze dell'ordine. Adesso si procederà con il riconoscimento: per i soccorritori potrebbe trattarsi di una persona che era scomparsa alcuni giorni fa. Solo la conferma dei familiari potrà fugare ogni dubbio.

Il corpo avvistato da un gruppo di pescatori

Nella giornata di oggi, domenica 23 luglio, alcuni pescatori si sono accorti della presenza di un corpo in un'ansa del fiume e precisamente nel tratto di Bastida Pancarana in Oltrepò Pavese. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre e con i sommozzatori. Il cadavere è stato poi portato a riva. Dai primi accertamenti, sembrerebbe appartenere a Mauro Mangiarotti.

Potrebbe trattarsi di Mauro Mangiarotti, scomparso domenica scorsa

L'uomo di 51 anni, originario di Silvano Pietra (sempre in provincia di Pavia), era scomparso nelle acque del Po domenica scorsa. Il 51enne, infatti, stava facendo il bagno nel tratto che si trova vicino a Corana, sempre nel Pavese. Per essere certi che si tratti di lui, sarà necessario procedere con il riconoscimento ufficiale. Sembrerebbe che il luogo del ritrovamento non sia poi così distante da quello del presunto annegamento.

Nei giorni di ricerca, i soccorritori avevano perlustrato tutta la zona. Le operazioni però non avevano dato alcun esito. Una volta riconosciuto il corpo, si potrà capire cosa possa aver causato la morte: soprattutto se si sia trattato di un malore.