È stato trovato il cadavere di un uomo in un fiume: si indaga sulla dinamica della morte È stato trovato il cadavere di un uomo nel fiume Lambro a Milano: appartiene a una persona tra 50 e 60 anni, ma che era sprovvista di documenti. Si sta indagando anche sulle cause della morte.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio, a Milano è stato trovato il cadavere di un uomo nel fiume Lambro. Per il momento non si conosce la sua identità né la causa della morte. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nei prossimi giorni si potrebbe avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.

Il cadavere recuperato dai vigili del fuoco

L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi: alcune persone hanno avvistato un cadavere nel fiume Lambro e precisamente in via Rosa Bianca, che si trova alla periferia Sud di Milano. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco. Le squadre di sommozzatori hanno recuperato il corpo. Sono arrivati anche i carabinieri con gli uomini della scientifica e gli operatori sanitari.

Non si conosce l'identità dell'uomo che è stato trovato nel fiume

I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Purtroppo i militari non hanno trovato alcun documento sul corpo: al momento quindi si ignora la sua identità. L'uomo potrebbe avere un'età compresa tra i cinquanta e i sessant'anni. I carabinieri stanno anche indagando sulla causa della morte.

Si indaga sulla causa della morte

Vicino al luogo in cui è stato ritrovato l'uomo, ci sarebbe un cantiere che è stato messo in piedi per realizzare un impianto elettrico. Al momento gli inquirenti escludono responsabilità terze: non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di un incidente o di un malore. Non si esclude però il gesto estremo.