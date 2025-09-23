Gesto sessista di un poliziotto contro i manifestanti per Gaza a Milano, Ilaria Cucchi: “Prendere provvedimenti”

Ha fatto discutere il video girato da Fanpage.it durante gli scontri tra i manifestanti del corteo per Gaza e le forze dell'ordine avvenuti ieri pomeriggio, lunedì 22 settembre, in Stazione Centrale a Milano. Proprio qui, ripreso dalla videocamera, un agente di polizia ha infatti rivolto dall'interno di una camionetta antisommossa gesti sessisti e offensivi direttamente contro i partecipanti della manifestazione, scatenando di conseguenza le polemiche e numerose reazioni indignate.

"Questo gesto di violenza è uno specchio. Ci mostra cosa succede quando la politica non investe alcuna risorsa nell’educazione di genere e quando promuove l’idea di una totale impunità per le forze dell’ordine", è intervenuta così anche Ilaria Cucchi, raggiunta da Fanpage.it. "Per fortuna, l’agente è chiaramente identificabile, per cui sono sicura che i suoi superiori sapranno prendere tutti i dovuti provvedimenti, il prima possibile. Non vorranno mica passare per un corpo violento e sessista, no?", ha commentato oggi la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra.

Nelle immagini registrate, che hanno fatto il giro d'Italia, si vede chiaramente il poliziotto, seduto all'interno della camionetta blindata, rivolgere prima un gesto sessista e poi altri gesti offensivi a chi si trova all'esterno, il tutto mentre alcuni manifestanti stanno cercando di avvicinarsi alle porte della stazione ferroviaria, poi colpite con lanci di cartelli stradali, bottiglie, bidoni e biciclette. Il bilancio finale, all'indomani degli scontri nel capoluogo lombardo? Al momento risultano una sessantina di feriti e otto persone portate in Questura: cinque di loro sono stati arrestati, mentre sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di due minorenni ora indagati dalla Procura per i minori di Milano.