milano
video suggerito
video suggerito

Gesto sessista di un poliziotto contro i manifestanti per Gaza a Milano, Ilaria Cucchi: “Prendere provvedimenti”

Ilaria Cucchi (Avs) a Fanpage.it sul gesto del poliziotto contro i manifestanti del corteo per Gaza a Milano: “È lo specchio della società. Ci mostra cosa succede quando la politica non investe alcuna risorsa nell’educazione di genere e quando promuove l’idea di una totale impunità per le forze dell’ordine”
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha fatto discutere il video girato da Fanpage.it durante gli scontri tra i manifestanti del corteo per Gaza e le forze dell'ordine avvenuti ieri pomeriggio, lunedì 22 settembre, in Stazione Centrale a Milano. Proprio qui, ripreso dalla videocamera, un agente di polizia ha infatti rivolto dall'interno di una camionetta antisommossa gesti sessisti e offensivi direttamente contro i partecipanti della manifestazione, scatenando di conseguenza le polemiche e numerose reazioni indignate.

"Questo gesto di violenza è uno specchio. Ci mostra cosa succede quando la politica non investe alcuna risorsa nell’educazione di genere e quando promuove l’idea di una totale impunità per le forze dell’ordine", è intervenuta così anche Ilaria Cucchi, raggiunta da Fanpage.it. "Per fortuna, l’agente è chiaramente identificabile, per cui sono sicura che i suoi superiori sapranno prendere tutti i dovuti provvedimenti, il prima possibile. Non vorranno mica passare per un corpo violento e sessista, no?", ha commentato oggi la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra.

Video thumbnail

Nelle immagini registrate, che hanno fatto il giro d'Italia, si vede chiaramente il poliziotto, seduto all'interno della camionetta blindata, rivolgere prima un gesto sessista e poi altri gesti offensivi a chi si trova all'esterno, il tutto mentre alcuni manifestanti stanno cercando di avvicinarsi alle porte della stazione ferroviaria, poi colpite con lanci di cartelli stradali, bottiglie, bidoni e biciclette. Il bilancio finale, all'indomani degli scontri nel capoluogo lombardo? Al momento risultano una sessantina di feriti e otto persone portate in Questura: cinque di loro sono stati arrestati, mentre sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di due minorenni ora indagati dalla Procura per i minori di Milano.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
scontri
al corteo
Il giorno dopo gli scontri a Milano, una commessa: “Ho pensato solo a salvarmi”
Gesto sessista di un poliziotto contro i manifestanti per Gaza a Milano, Ilaria Cucchi: "Prendere provvedimenti"
Gli avvocati delle 20enni arrestate: "Non hanno mai provato a sfondare il blocco"
Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine: il video del gesto sessista del poliziotto
I manifestanti a Fanpage.it: "Siamo qui per bloccare Israele e questo sistema infame”
Il video degli scontri: danni alla stazione Centrale e lanci di pietre contro la polizia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views