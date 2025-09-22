Sciopero per Gaza, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Milano: il video del gesto sessista del poliziotto

Scontri oggi lunedì 22 settembre tra manifestanti del corteo per Gaza e polizia in tenuta antisommossa alla Stazione Centrale di Milano. Qui un agente, alla vista di una reporter di Fanpage.it sul campo per documentare le tensioni, le rivolge un gesto sessista e offensivo.

Si è trasformato in un campo di battaglia il centro di Milano nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, dove un gruppo di partecipanti alla manifestazione nazionale per Gaza ha preso d'assalto la Stazione Centrale con lanci di sedie, cartelli stradali, bidoni, sassi, biciclette e transenne per rompere vetrine e portoni d'accesso ai binari. E così continuano gli scontri tra manifestanti e gli agenti antisommossa in via Vittor Pisani a Milano, che rispondono con i lacrimogeni per far indietreggiare la folla: tra loro, all'interno di una camionetta, anche un poliziotto che, alla vista di una reporter di Fanpage.it che sta documentando gli scontri con la sua videocamera, le rivolge un evidente gesto sessista, seguito da un altro gesto offensivo.

Nonostante i forti temporali che si sono abbattuti su Milano, dalle ore 10 di questa mattina migliaia di persone si sono ritrovate in piazzale Cadorna per prendere parte al corteo per la Palestina, indetto durante la giornata di sciopero nazionale. Dalla piazza i manifestanti si sono quindi diretti verso viale Gadio, per poi percorrere via Legnano, i Bastioni di Porta Volta, viale Crispi, i Bastioni di Porta Nuova, viale Monte Santo, piazza Repubblica (a poca distanza dalla fermata metro di Turati dove si trova il consolato degli Stati Uniti), via Vittor Pisani, e giungere, infine, in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano, teatro di una vera e propria guerriglia urbana.

Gli scontri in via Pisani a Milano (foto di Simone Giancristofaro – Fanpage.it)

Durante la manifestazione per Gaza davanti alla Stazione Centrale di Milano, il personale del 118 ha soccorso nelle ultime ore almeno una decina di persone rimaste contuse negli scontri. Secondo il sito dell’Areu, al momento, sono state medicate dodici persone di età compresa tra i 23 e i 54 anni, mentre secondo quanto riferito dalla Questura si registrerebbero 60 feriti tra le forze dell’ordine.