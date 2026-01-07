Furto in una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese: banda di sei fa irruzione e ruba attrezzatura

(Immagine di repertorio)

Maxi furto nella caserma dei vigili del fuoco volontari di Mede, piccolo comune in provincia di Pavia, in Lomellina. Ad agire, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri, sarebbe stata una banda composta da sei persone, tutte con volto coperto.

Dalle prime informazioni diffuse i ladri si sarebbero impossessati di diverse attrezzature, tra cui quattro motoseghe, due motodivaricatori, un kit per incidenti stradali e altro materiale. Il valore del bottino è di diverse decine migliaia di euro. Per entrare nella caserma, la banda avrebbe sfondato la porta d'ingresso utilizzando un'auto risultata rubata a Pavia.

Il mezzo sarebbe stato poi ritrovato vicino al Ponte della Gerola, sul fiume Po, mentre i ladri sono ancora ricercati. I militari della locale stazione di servizio sono al lavoro per rintracciarli e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.