Furto in una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese: banda di sei fa irruzione e ruba attrezzatura

Rubate diverse attrezzature, tra cui quattro motoseghe, due motodivaricatori, un kit per incidenti stradali e altro ancora. Bottino da diverse decine migliaia di euro.
A cura di Francesca Caporello
Maxi furto nella caserma dei vigili del fuoco volontari di Mede, piccolo comune in provincia di Pavia, in Lomellina. Ad agire, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri, sarebbe stata una banda composta da sei persone, tutte con volto coperto.

Dalle prime informazioni diffuse i ladri si sarebbero impossessati di diverse attrezzature, tra cui quattro motoseghe, due motodivaricatori, un kit per incidenti stradali e altro materiale. Il valore del bottino è di diverse decine migliaia di euro. Per entrare nella caserma, la banda avrebbe sfondato la porta d'ingresso utilizzando un'auto risultata rubata a Pavia.

Il mezzo sarebbe stato poi ritrovato vicino al Ponte della Gerola, sul fiume Po, mentre i ladri sono ancora ricercati. I militari della locale stazione di servizio sono al lavoro per rintracciarli e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Cronaca
