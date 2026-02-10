Furgone dei carabinieri impatta con un’auto in A4 e si ribalta: feriti 10 militari diretti a Milano per le Olimpiadi

Il furgone dei carabinieri coinvolto nell’incidente a Caponago (foto da Sim Carabinieri)

Dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera, lunedì 9 febbraio, lungo l'autostrada A4 nel territorio comunale di Caponago (in provincia di Monza e della Brianza). A darne notizia è il Sindacato italiano militari (Sim) Carabinieri, che questa mattina ha pubblicato una nota in cui ha fornito una prima ricostruzione di quanto accaduto. I militari si trovavano a bordo di un furgone dell'Arma e, partiti dal Lazio, erano diretti a Milano per prendere servizio alle Olimpiadi invernali. Ad un certo punto, ha riferito il sindacato, un'autovettura avrebbe impattato con il mezzo, facendo ribaltare il furgone sulla carreggiata. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, i carabinieri feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, ma comunque nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi. Non sono preoccupanti nemmeno le condizioni dell'automobilista, un uomo classe 1997 residente nella provincia di Milano, coinvolto nello schianto. Al test preliminare è risultato negativo al consumo di alcol.

Il furgone dei carabinieri ribaltato lungo l’autostrada A4 (foto da Sim Carabinieri)

A bordo del furgone si trovavano dieci militari appartenenti all'Ottavo Reggimento Carabinieri “Lazio" ed erano diretti a Milano perché impiegati nei servizi di ordine pubblico legati ai dispositivi di sicurezza per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Stando a una prima ricostruzione fornita dal sindacato, dopo l'impatto con l'auto, il veicolo militare avrebbe urtato le barriere di protezione all'entrata dell'area di servizio Brianza Nord e si sarebbe infine ribaltato su una fiancata. Come appreso da Fanpage.it, sarebbe stato il veicolo condotto dal 28enne a tagliare la strada al furgone, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale.

L’incidente si è verificato nei pressi dell’area di servizio Brianza Nord lungo l’autostrada A4 (foto da Sim Carabinieri)

I carabinieri feriti sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere della zona, dove si trovano ancora ricoverati. Soccorso anche l'automobilista coinvolto nell'incidente che, come appreso da Fanpage.it, non verserebbe in condizioni gravi. "In questo momento di difficoltà, tutto il Sim Carabinieri si stringe attorno ai colleghi rimasti feriti", ha scritto il sindacato, "esprimiamo il nostro più sentito augurio di una pronta e completa guarigione ai militari coinvolti".