Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feriti

I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio. È successo nel primo pomeriggio del 12 gennaio. Sei persone sono rimaste leggermente ferite.

Foto di repertorio

Sei persone, tra cui due carabinieri, sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, a Monza. Stando a quanto ricostruito finora, la pattuglia stava procedendo a sirene e lampeggianti accesi verso un incendio (che si è rivelato poi di modesta identità) quando, all'altezza di un incrocio, si è schiantata con la parte anteriore contro una vettura e, dopo aver perso il controllo, ha terminato la corsa contro la fiancata di un'altra auto ribaltandola su un fianco. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso, ma nessuno dei coinvolti avrebbe riportato conseguenze gravi.

L'incidente si è verificato poco prima delle 13 del 12 gennaio, all'incrocio lungo via Monte Cervino a Monza. La pattuglia del nucleo Radiomobile del Comando provinciale aveva acceso lampeggianti e sirena e stava rispondendo a una chiamata per un incendio. All'altezza di via Monte Bianco, l'auto dei militari ha impattato contro la parte anteriore di una Citroen uscita dall'incrocio. Dopo l'urto, la pattuglia è finita prima contro un palo della segnaletica stradale e, infine, contro la fiancata di un'altra Citroen. Questa seconda auto è stata sollevata ed è rimasta appoggiata su di un fianco sopra il marciapiede.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze e l'auto medica in codice rosso, quello di massima urgenza. Stando a quanto emerso finora, i feriti in tutto sono sei: due uomini di 40 e 42 anni, due donne di 66 e 67 anni e altri due uomini di 68 e 70 anni. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi, con i due militari coinvolti che sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi di quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Monza.