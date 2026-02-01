Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code

immagine di repertorio

Tamponamento sulla Tangenziale Esterna di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio. Nello scontro sono rimaste coinvolte diverse autovetture: ci sono 4 feriti. Il violento incidente stradale, a quanto si apprende, è avvenuto sulla corsia in direzione Sud che porta verso l'autostrada A1 Milano-Bologna, attorno alle ore 18,55, all'altezza del chilometro 12+700 tra l'interconnessione A58-A35 e Liscate. A seguito dell'impatto, in poco tempo si sono formate lunghe code di auto e il traffico si è paralizzato. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con la polizia stradale, gli ausiliari del traffico di Teem, i vigili del fuoco e le ambulanze Soreu. Nonostante il tempestivo intervento, però, la circolazione è bloccata, ed è quasi ferma all'altezza di Melzo.

Incidente sul tratto Pozzuolo-Liscate della Tangenziale Esterna

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto sul tratto Pozzuolo-Liscate. Qui, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate due auto. Tra i feriti una donna di 32 anni e un uomo di 38 anni. Mentre non sono ancora state identificate le altre due persone. L'intervento di soccorso è attualmente in corso. La Tangenziale Esterna di Milano, società del Gruppo ASTM, attualmente è bloccata nel tratto interessato dall'incidente. L'arteria viaria collega per 32 chilometri Agrate Brianza-Caponago (A4) e Melegnano-Cerro al Lambro (A1). Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi del caso e raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro. Non è escluso che possano essere cercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.