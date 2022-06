Fuorisalone a Milano 2022, come muoversi in città: mezzi potenziati, strade chiuse e parcheggi Trasporto pubblico potenziato, parcheggi di interscambio e strade chiuse al traffico. La mappa completa per orientarsi con gli spostamenti durante il Fuorisalone.

Una sorta di "mappa" per orientarsi durante i giorni frenetici del Fuorisalone, l'evento meneghino per eccellenza che questa settimana (7-12 giugno) torna dopo due anni a brulicare per la città. Una enorme mobilitazione di persone, che prevederà la chiusura di alcune strade e il potenziamento dei mezzi pubblici. Vediamo nel dettaglio come cambierà la viabilità per il Fuorisalone 2022 a Milano:

Cambia la viabilità per il Fuorisalone

Fino a domenica 12 giugno si svolgeranno ben 800 eventi nei distretti Tortona-Savona, Brera-Garibaldi-Gae Aulenti, Centrale-Ventura, Porta Venezia, 5 vie, Sant'Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana-Medaglie D'oro, Brolo, Bovisa e Montestella (Alpha district). È prevista così la chiusura totale al traffico tutti i giorni, dalle ore 18 e alle ore 24, nel distretto Tortona-Savona con estensione oraria della chiusura nei giorni di sabato 11 e domenica 12 dalle ore 10 alle ore 24. Chiusure mirate a seconda del palinsesto degli eventi organizzati nei distretti citati riguardano le vie Porta, Bagutta, San Maurilio, Santa Marta, via Durini (Cinque Vie e San Babila) e via Balzaretti (Città studi), dove andrà in scena una vera e propria parata artistica. Monitorato il distretto Brera-Garibaldi-Gae Aulenti, soprattutto le vie Solferino, Garibaldi, San Marco e Largo Treves anche al fine di garantire sempre la fluidità sull’asse viario Fatebenefratelli-Pontaccio (data la presenza dell'Ospedale e della Questura) e del trasporto pubblico sull'asse Broletto-Cusani.

Corse extra della metro

Durante il weekend la linea M1 è potenziata per permettere al pubblico di raggiungere il Salone del Mobile dal centro di Milano. Sabato sera le tratte urbane delle metropolitane chiudono alle due di notte. Ecco le ultime partenze dalle stazioni più importanti:

Linea rossa M1, ultime partenze da Duomo: per Bisceglie 02:05, per Rho Fieramilano 01:24, per Molino Dorino 01:56, per Sesto FS 02:00.

ultime partenze da Duomo: per Bisceglie 02:05, per Rho Fieramilano 01:24, per Molino Dorino 01:56, per Sesto FS 02:00. Linea verde M2, da Cadorna: per Cascina Gobba 01:41, per Abbiategrasso 02:12. Dopo il normale orario di chiusura della linea, i treni non servono le tratte Famagosta-Assago, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate. Dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.

da Cadorna: per Cascina Gobba 01:41, per Abbiategrasso 02:12. Dopo il normale orario di chiusura della linea, i treni non servono le tratte Famagosta-Assago, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate. Dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate. Linea gialla M3 da Duomo: per Comasina 02:00, per San Donato 02:00.

Linea lilla, M5 da Garibaldi: per Bignami 02:15, per San Siro Stadio 02:12.

Le stazioni metro più vicine

Queste le stazioni per raggiungere i diversi distretti del Fuorisalone.

Tortona district : Porta Genova M2, Sant’Agostino M2.

: Porta Genova M2, Sant’Agostino M2. Brera district: Lanza M2, Moscova M2, Cairoli M1, Montenapoleone M3.

Lanza M2, Moscova M2, Cairoli M1, Montenapoleone M3. Isola district: Isola M5, Garibaldi M2 e M5, Gioia M2, Stazione Garibaldi (linee S).

Isola M5, Garibaldi M2 e M5, Gioia M2, Stazione Garibaldi (linee S). 5 Vie: Sant’Ambrogio M2, Cordusio M1, Cairoli M1, Duomo M1-M3.

Sant’Ambrogio M2, Cordusio M1, Cairoli M1, Duomo M1-M3. Centro /Università Statale: Missori M3, Cordusio M1, San Babila M1.

I parcheggi

Sabato 11 saranno aperti fino alle 3 di notte i parcheggi di interscambio di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, San Donato e Maciachini. Sabato e domenica, per andare al Salone del Mobile con la linea Rossa, sono previsti treni aggiuntivi: per raggiungere il Salone del Mobile da Milano, bisogna scendere al capolinea Rho Fieramilano. Palazzo Marino comunque raccomanda ai visitatori di preferire sempre l'utilizzo dei veicoli di mobilità sostenibile, anche in sharing. E per chi si sposta fra i vari eventi in città e non possa fare a meno di usare la propria auto, la raccomandazione è quella di evitare le zone limitrofe ai distretti del design.