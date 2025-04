video suggerito

Fuorisalone 2025: le installazioni da vedere a porta venezia Tutto pronto per il fuorisalone che da oggi, lunedì 7 aprile, in contemporanea con la Milano Design Week, animerà fino a domenica i quartieri di Milano. Tra questi anche Porta Venezia, la zona più chic della città, dove ci sono installazioni da non perdere: dai giochi di luce di Google agli affreschi di palazzo Donizetti. Ma anche i poster di TOILETPAPER e l’esperienza immersiva di Lavazza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Porta Venezia, Milano

Comincia oggi, lunedì 7 aprile, la rassegna di appuntamenti della Milano Design Week che fino a domenica 13 porterà in città eventi, installazioni, incontri, serate e dj set. "Mondi interconnessi" è il tema che quest'anno darà forma e direzione alla grande festa del Fuorisalone, diffusa in diverse zone di Milano: da Brera a Cinque Vie, da Isola a Lambrate, fino a Tortona, ma soprattutto Porta Venezia. Ecco allora una selezione delle installazioni da non perdere nel quartiere più chic della città.

L'appartamento di Artemest

In occasione della Milano Design Week si aprono le porte delle eleganti sale di Palazzo Donizetti, gioiello architettonico al civico 48 dell'omonima via. Nelle stanze del palazzo, impreziosite dai pavimenti in parquet e dai soffitti affrescati, gli splendidi lampadari finemente decorati secondo tecniche secolari si fondono con i nuovi complementi di arredo, illuminazione, arte e decoro realizzati da oltre 180 artigiani, artisti e brand e selezionati da importanti designer che hanno personalizzato, ciascuno a modo proprio, gli spazi del palazzo. Apertura fissata per lunedì dalle 11:00 alle 17:00, poi per il resto della settimana dalle 10:00 alle 19:00.

Making the invisible visible, l'installazione di Google

A Garage 21, in via Archimede 26, Google presenta un'installazione immersiva che riflette sul potere dell'arte e del design nel dare vita alle idee. Composta da cerchi di luce che si proiettano nello spazio, l'opera è stata realizzata in collaborazione con l'artista della luce e dell'acqua Lachlan Turczan. Muovendosi il visitatore attiva i fasci di luce e può interagire con loro, arrivando a percepirli come qualcosa che può essere toccato, abitato e sentito. L'obiettivo è quello di riflettere su un futuro nel quale la forma non si basa più sulla massa fisica, ma sull’energia e sulla percezione. L'installazione è aperta lunedì dalle 10:00 alle 17:00 e negli altri giorni della settimana dalle 9:30 alle 17:30.

La stampa da ritirare con i Bastioni di Porta Venezia firmati Toiletpaper

Anche lo studio creativo TOILETPAPER, fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, si impossessa degli spazi di Porta Venezia aprendo in via Melzo 19 il P/T Stop, un infopoint attivo da lunedì 7 a domenica 13 (lunedì dalle 13:00 alle 21:00 e fino a domenica dalle 10:00 alle 21:00) e allestito sulla base dell'iconico pattern con i serpenti di TOILETPAPER. La fantasia riflette una realtà veloce e dinamica che "cambia pelle" ma rimane coerente con se stessa, come gli spazi urbani di Milano. Presso l'info point sarà possibileritirare durante l’arco della giornata e fino ad esaurimento scorte giornaliere, un’esclusiva stampa in edizione limitata, dell’artwork raffigurante i Bastioni di Porta Venezia realizzata da TOILETPAPER insieme allo sponsor Prima Assicurazioni.

Mission Aldebaran

Lo stilista parigino Marc-Antoine Barrois, in occasione della Milano Design Week 2025, presenterà la sua nuova fragranza Aldebaran attraverso un’installazione ispirata al profumo che unisce arte olfattiva e design. Appuntamento allo storico Salone dei Tessuti, in via san Gregorio 29, location milanese degli anni '30 che ospiterà un cubo specchiato. Entrando, il visitatore si troverà in una foresta di corde avvolta nell’oscurità e nel silenzio per poi emergere in un’ampia radura con un campo di fiori di carta infusi della fragranza. L'esposizione sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 15:00.

L'installazione di Lavazza, Source of Pleasure

L'installazione di Lavazza è invece incorniciata dallo storico colonnato del palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di Milano, in Viale Tunisia 35, nel cuore del Porta Venezia. Dalla forma circolare con un diametro di 18 metri e dai colori che riprendono quelli del caffé, l'installazione vuole accompagnare i sensi del visitatore verso una novità che sarà svelata in occasione della Milano Design Week. É aperta fino a domenica 13 aprile dalle 10:00 alle 22:00.

