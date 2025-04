video suggerito

Fuorisalone 2025, cosa vedere a Tortona: le installazioni da non perdere In concomitanza della 63esima edizione del Salone del Mobile, da oggi, lunedì 7 aprile, fino a domenica 13 aprile, tra le strade della città prenderanno vita i numerosi appuntamenti ed esposizioni del Fuorisalone 2025. Tutto quello che c’è da vedere in zona Tortona. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

In concomitanza della 63esima edizione del Salone del Mobile negli spazi espositivi di Rho Fiera a Milano, da oggi, lunedì 7 aprile, fino a domenica 13 aprile, tra le strade della città prenderanno vita anche i numerosi appuntamenti ed esposizioni del Fuorisalone 2025, un appuntamento che, negli anni passati, ha visto la partecipazione di oltre 360mila presenze.

Gli ingredienti alla base dell’evento – che celebra Milano Capitale del Design Internazionale – quest'anno saranno: identità, relazione, flessibilità, delocalizzazione, networking e multicanalità. Questo perché il tema prescelto per il Fuorisalone 2025 è “Mondi Connessi”, una suggestione che vuole promuovere una progettazione partecipata e generativa, celebrando l’arte del coinvolgimento attraverso il design e le forme di intelligenza artificiale. Tutto questo, come di consueto, prende vita tra le strade di Milano attraverso diversi percorsi tematici e interattivi, da Brera a Isola, passando per i diversi quartieri delle 5 Vie, Porta Venezia, Tortona, Porta Nuova e Paolo Sarpi.

In particolare, il Fuorisalone 2025 porta in zona Tortona le esposizioni di designer emergenti e le installazioni dei grandi brand del lifestyle, tra party, aperitivi e dj set. A differenza di altre zone della città, però, in "zona Tortona" ci saranno due diverse organizzazioni pensate ad hoc: la Tortona Design Week e Tortona Rocks.

Leggi anche Fuorisalone 2025: le installazioni da vedere a porta venezia

Tortona Design Week

In occasione del Fuorisalone 2025, la Tortona Design Week 2025 introduce il tema del "Design rEvolution: Connessioni Creative", un tema che celebra la forza delle connessioni nel mondo del design. Questo perché in un'epoca di digitalizzazione, le sinergie creative diventano il motore del cambiamento, offrendo strumenti potenti per analizzare dati, prevedere tendenze e generare idee innovative.

Kinder, Kinder sorpresa studio

In occasione della Milano Design Week 2025, da giovedì 10 a sabato 12 aprile, in via Novi 2 a Milano, apre al pubblico il “KINDER SORPRESA Design Studio”, uno spazio esperienziale che propone un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese Kinder. Grazie a un photo booth innovativo, ogni ospite potrà sperimentare l’emozione di trasformare sé stesso in una sorpresa Kinder. Un’esperienza unica, che unisce tecnologia, creatività e divertimento per trasportare il pubblico dentro l’universo magico delle sorprese dell’ovetto più amato al mondo. In più, all’interno dello spazio Kinder accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta del dietro le quinte della creazione delle sorprese: dall’idea alla realizzazione finale, ripercorrendo la storia di un’icona nata nel 1974 e in continua evoluzione.

Kinder, Kinder sorpresa studio – Fonte: www.fuorisalone.it

Konzepthaus, Haus of Automotive

Konzepthaus, punto di riferimento nella consulenza creativa, inaugurerà il progetto "Haus of Automotive", dedicato al futuro della mobilità. Il programma include la CMF Conference del 7 aprile sull’evoluzione dei materiali, una giornata di approfondimento su UX, Italian design, car culture e luxury l’8 aprile, e dal 9 aprile le esposizioni esclusive dei marchi Zeekr e Lotus.

Konzepthaus, Haus of Automotive – Fonte: www.fuorisalone.it

Lechler, Color Design – The Way of Living Emotions

Lechler presenta alla Tortona Design Week 2025 “Color Design – The Way of Living Emotions”, un viaggio cromatico che trasforma il colore in uno strumento di progettazione emozionale. Attraverso cinque armonie tematiche – Thoughtful Serenity, Natural Balance, Comfort, Enthusiasm e Fresh Desire – il progetto stimola introspezione, equilibrio e connessione sociale. Superando la semplice armonizzazione cromatica, Lechler esplora il potere delle sfumature nel modellare gli ambienti e influenzare le emozioni, offrendo un’esperienza immersiva che lascia un segno nella percezione degli spazi.

Lechler e Color Design, The Way of Living Emotions – Fonte: www.fuorisalone.it

Le altre installazioni in zona Tortona

Hilti debutta per la prima volta al Fuorisalone con l’Hilti Hero Hub, un'esperienza interattiva che unisce arte, tecnologia e innovazione: strumenti all'avanguardia e installazioni coinvolgenti raccontano il purpose "Making Construction Better": talk ispirazionali e dimostrazioni pratiche mostreranno come l’innovazione possa trasformare il mondo delle costruzioni. Ombra sperimenterà soluzioni luminose innovative, unendo tecnologia ed efficienza energetica per valorizzare gli spazi outdoor, mentre Make a Mark creerà un dialogo tra designer, brand e media, posizionando il packaging al centro della scena del design globale. Nel mondo del fashion design, Guess sarà presente con una visione innovativa del fashion design, combinando ricerca sui materiali e nuove forme di espressione stilistica. KIWI Vapor rivoluzionerà il concetto di tecnologia applicata al vaping, combinando design sofisticato e prestazioni elevate. Rafael Lanfranco, attraverso la sua ricerca su arte e identità visiva, proporrà una riflessione sulla relazione tra design, comunicazione e cultura contemporanea, trasformando lo spazio espositivo in un’esperienza visiva e concettuale. Ploom sarà presente con un’esperienza immersiva e sensoriale con Connected Sensations che trasformerà il design in un racconto emotivo attraverso arte digitale, effetti interattivi e installazioni multisensoriali. Ploom inviterà il pubblico a esplorare il legame tra esperienza e design, mettendo al centro la ricerca sull’innovazione e sulla percezione sensoriale.

Inoltre, un ruolo di primo piano sarà ricoperto da nhow Milano, un'icona del Tortona Design District e parte del brand lifestyle nhow Hotels & Resorts del gruppo internazionale Minor Hotels. Con il suo stile eclettico e installazioni artistiche in continua evoluzione, nhow Milano conferma il proprio ruolo di hub creativo dove moda, arte e innovazione si incontrano, ospitando la conferenza stampa ufficiale della TDW 2025 e accogliendo installazioni d’eccezione.

nhow Milano – Fonte: www.fuorisalone.it

A completare la line-up espositiva, tra i partecipanti figurano Decor Lab, FAEMA, Garde Italy, Impefettolab, Kellogg’s Extra, Kinder Sorpresa, Lexus, Maybelline New York, Peter Linnett, Ricoh, Switzerland Global Enterprise e Zip Zone Events, che porteranno contributi innovativi in settori che spaziano dall’architettura d’interni alla produzione industriale, dall’arte applicata alla tecnologia.

Fuorisalone, il Tortona Rocks

Il Tortona Rocks celebra il suo decennale con Unframed Design, un format che vuole esaltare la libertà creativa, diventando un manifesto di una progettazione libera e aperta. Nei dieci trascorsi, Tortona Rocks si è affermato come riferimento nel design contemporaneo raccontandone le evoluzioni, quest'anno si rinnova celebrando la pluralità di visioni e il potere trasformativo del design.

Fuorisalone, il Tortona Rocks

Tra le mete imprescindibili da non perdere del Fuorisalone 2025, c'è Opificio 31 dove verranno presentati nuovi prodotti e collezioni tra cui quelle di Matteo Ragni. Paola Navone, Buoninfante, AG&P greenscape, TA Design. Sempre nella cornice di Opicificio 31 IQOS e Seletti presentano, invece, Curious X: Sensorium Piazza, un’installazione monumentale che reinterpreta la piazza italiana attraverso arte, tecnologia e design interattivo.

Archiproducts Milano inaugura ‘À.RIA. A medium for connection', il terzo capitolo del progetto di interior a firma di Studiopepe ispirato all’elemento etereo dell’aria, che trasforma gli spazi in ambienti dinamici e sensoriali, dove luce e materia creano percezioni mutevoli.

Infine, in Via Vigevano 8, IKEA presenterà in anteprima una collezione speciale che unisce innovazione e tradizione, mostrando la sua evoluzione verso un design accessibile e metteranno al centro del proprio racconto il Design Democratico di IKEA. Parallelamente, la mostra "Do something. Change everything" evidenzierà l'impatto delle scelte consapevoli, dai materiali sostenibili al design responsabile. Lo spazio espositivo, curato dagli architetti Midori Hasuike ed Emerzon, sottolineerà il ruolo di qualità e sostenibilità nel generare cambiamenti duraturi .