Gli eventi al Fuorisalone 2025: feste e dj set gratuiti da non perdere durante la Milano Design Week

Si scaldano i motori per una delle settimane più cool di Milano: domani, lunedì 7 aprile, comincia la Milano Design Week, quest'anno a tema "Mondi connessi". La città si anima di eventi imperdibili con ospiti esclusivi, molti dei quali gratuiti. Occasioni perfette per divertirsi quando la città e al massimo della sua vivacità, il tutto a costo zero. Gli appuntamenti sono tantissimi e sparsi in molte zone diverse, da Certosa a Porta Volta fino a Piazza Affari. Ecco i più interessanti selezionati dalla redazione di Fanpage.it.

Il Design Pride da Piazza Castello con dj set in piazza Affari mercoledì 9 marzo

Torna anche per quest'anno nel pieno della Milano Design Week, mercoledì 9 aprile, l'ottava edizione del Design Pride, il corteo che sfilerà attraverso Milano per celebrale la creatività. Dalle 18.00, la parata partirà da Piazza Castello, snodandosi tra le strade del distretto 5 vie, per poi culminare in Piazza Affari, dove dalle 19.30 fino a mezzanotte esploderà il party finale gratuito. Un truck con console musicale accompagnerà il corteo, proponendo una line-up d’eccezione, in compagnia di Boss Doms e DJ Shorty che animeranno la parata e il la festa in piazza Affari con il loro sound esplosivo.

Martedì 8 grande inaugurazione degli appuntamenti di APE con un dj set al Certosa District

Quale migliore occasione della Milano Design Week per inaugurare il palinsesto di appuntamenti itineranti di APE? Niente spoiler per gli eventi dei prossimi mesi, ma gli organizzatori assicurano che nel frattempo la festa gratuita (con registrazione) di martedì 8 aprile sarà un party unico. Appuntamento al Certosa District, in via Polidoro da Caravaggio 30 B, dove dalle 18 a mezzanotte suonerà la musica di APE SOUNDSYSTEM. In consolle HotchPotch e Ritmo Posato.

Anni 90 a tutto volume venerdì 11 al CoFactory del Certosa District

Rimaniamo in zona per un'altra festa all'insegna della nostalgia più divertente: quella per la musica anni Novanta. Nel repertorio tutte le hit pop, dance, rock, cartoon e trash dal 1990 al 2005 mixate dal vivo. Un viaggio nel tempo verso le atmosfere dei Festivalbar, dei Cinepanettoni, dei tormentoni estivi e delle intramontabili "Notti magiche", negli anni d'oro che hanno reso immortali i Game Boy, Dawson’s Creek e le Spice Girls. Quanto si sente la mancanza di MTV? Molto. Appuntamento sempre per venerdì 11 aprile dalle 18:00 a mezzanotte in Via Polidoro da Caravaggio, 30. Entrata gratuita con registrazione sul sito.

Fonte: www.cofactorydesignweek2025.com

Musica, carte e meditazione con Il giardino dei visionari sabato 12 aprile

Stesso luogo, Via Polidoro da Caravaggio 30B, anche per l'evento gratuito (con registrazione) marchiato Il giardino dei visionari, sabato 12 aprile. Nella location industriale prenderanno vita dalle 18:00 attività di meditazione, sound healing, esposizioni di design, sessioni di make up e tarocchi. Il tutto accompagnato, a partire dalle 19:00 fino a mezzanotte, da un dj set con ospiti Makossa, Etna e Restless. Previsti dalle 19:00 anche un mercatino, esperienze di realtà aumentata con i visori 3d e performance live.

Fonte: Instagram, Il giardino dei visionari

Una settimana di musica elettronica alla Fabbrica del Vapore

In occasione della Milano Design Week il piazzale della Fabbrica del Vapore diventa lo scenario di un festival di musica elettronica a ingresso libero della durata di sei giorni che da quest'anno si potenzierà con la presenza di due palchi. Protagonisti delle serate: Richie Hawtin, la polistrumentista dj Chloé Caillet, l’italiano Quest, Lele Sacchi, il milanese Ti Es, il duo di dj italiani HIVER e ancora TOY TONICS JAM.

La line up sul palco principale prevede:

martedì 8 aprile 19:00 – 00:00 PRE-OPENING Radio Slave and Guest TBA

mercoledì 9 aprile 19:00 – 00:00 Super Guest TBA + Lele Sacchi

giovedì 10 aprile 10:00 – 1:00 RICHIE HAWTIN + Ti Es + Dolce Potente

venerdì 11 aprile 19:00 – 00:00 PANORAMA presents: CHLOé CAILLET+ QUEST + Hiver

sabato 12 aprile 19:00 – 1:00 TOY TONICS JAM feat. Kapote, Sam Ruffillo, Fimiani, Zsa Zsa

domenica 13 aprile 17:00-22:00 CLOSING PARTY by LE CANNIBALE and Guest TBA

Sul palco secondario invece si esibiranno:

martedì 8 aprile 17.00 – 00.00 B in The City pres, Garon, Luciano Licchetta, Filo R

mercoledì 9 aprile 17.00 – 00.00 The F.A.B. 3, ALBERTINO, BASSI MAESTRO, BIG FISH, Val S

giovedì 10 aprile 17.00 – 1.00 BC4C pres. ITALOBOYS

venerdì 11 aprile 17.00 – 00.00 UFEEL pres. VITZH, MEMEK, KENIA

sabato 12 aprile 17.00 – 1.00 FAHRENIGHT pres. Curly Brothers Fahrenight soundsystem

domenica 13 aprile 18.00 – 23.00 CLOSING PARTY LE CANNIBALE feat KAMMA and MASALO, Gommage

Fonte: Fabbrica del Vapore