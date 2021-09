Fuorisalone 2021: 5 feste della Milano Design Week da non perdere Non solo design e Salone del Mobile, la Milano Design Week è anche musica, concerti e spettacoli. E nonostante si tratti di un’edizione davvero speciale del Fuorisalone 2021, sono tanti gli eventi serali che animano diverse zone di Milano, sempre nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza ma senza mai dimenticare di divertirsi. Ecco una selezione delle feste migliori a cui prendere parte durante questa settimana del design milanese.

A cura di Clara Salzano

La Festa delle Feste di SelettixTempo alla Fabbrica Orobia per la Milano Design Week 2021 ©Antinori

Ogni anno il Salone del Mobile e il Fuorisalone comprendono mostre, presentazioni, conferenze, incontri che si svolgono in tutta la città sul tema del design, eppure la Milano Design Week è anche e soprattutto divertimento. Anche se quest'edizione della settimana del design milanese risulta essere speciale, non solo perché si svolge a settembre ma soprattutto perché è il primo evento pubblico che si fa a Milano dopo la pandemia, sono tanti gli eventi serali che animano diverse aree della città, sempre nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza ma senza mai dimenticare di divertirsi. Ecco una selezione delle feste migliori a cui prendere parte durante questa settimana del design milanese, fino al 12 settembre 2021:

Performance alternative da Alcova

Abbiamo già scritto sulla straordinarietà di Alcova, la piattaforma di creativi che per la Milano Design Week 2021 hanno animato degli edifici storici abbandonati vicino alla metro di Inganni creando l'installazione più bella e incredibile del Fuorisalone 2021, assolutamente da non perdere. Non vi avevamo però detto che lo spazio, immerso in un parco urbano, è anche aperto per eventi serali gratuiti, dalle 18 alle 21, dal 9 al 11 settembre 2021. Le serate prevedono la perfomance di Mino Luchena il 9 settembre; Milangeles si esibirào il 10 settembre mentre Modular project suoneranno l'11 settembre 2021.

We will design_Musica a Base Milano

A BASE Milano si sta svolgendo una rassegna di dj-set live. Si chiama We Will Design_Musica ed è il perfetto connubio di musica e design in uno spazio che già da solo vale la visita. Si svolgeranno infatti nei suggestivi spazi dell'ex Ansaldo durante tutta la settimana del design milanese, fino all'11 settembre, i dj set live di diciannove artisti che si esibiranno in consolle dalle 20.00 a mezzanotte. Non si può ballare ancora purtroppo per le vigenti normative anti Covid ma si può ascoltare dell'ottima musica con Inner Lakes dalle 20 e Massimo Santi dalle 22 stasera; venerdì 10 settembre, suonerà Electric Fingerz dalle 20; mentre sabato 11 settembre è la serata conclusiva di Luce Clandestina dalle 20 e Sister Effect dalle 22.

Leggi anche Quanto costano e dove comprare i biglietti per il Salone del Mobile 2021 a Milano

La cerimonia conclusiva alla Triennale Milano

La Milano Design Week 2021 avrà la sua serata conclusiva alla Triennale Milano. Sappiamo che il museo posizionato all'interno di Parco Sempione è già l'hub del supersalone, ha ospitato l'evento di inaugurazione del Salone del Mobile 2021 e in occasione della settimana del design milanese ha inaugurato alcune mostre, gratuite, da non perdere, ma il 10 settembre, dalle 21.00, ci sarà la cerimonia conclusiva della Milano Design Week 2021 con venti danzatori scelti dal coreografo francese Boris Charmatz che animeranno gli spazi del Palazzo dell'Arte per una performance immersiva.

Vino e Design con EustachiORA!

La Milano Design Week non è solo design ma anche vino. È ciò di cui sono convinte le organizzatrici dell'evento Fuorisalone EustachiORA! che fino al 12 Settembre 2021 animano l'area di via Eustachi e altre strade limitrofe con un percorso tematico tra vari locali della zona che mettono in relazione il design e il vino. L'edizione 2021 viene utilizzata come una vetrina per un gruppo selezionato di designer che espongono le proprie creazioni in vari bar del distretto per tutta la settimana del design milanese. come La Vineria di Via Stradella dove espone Vespaio, a Sapori Solari si trovano le creazioni di Massimo Barbierato, Esther Burton è al Cicchetto di Via Hayez, IvDesign.it espone da Bubu Fiaschetteria in Via Eustachi, 16 e Joao Lacerda Moreira è il designer portoghese da Polpetta D.O.C. L'evento è tra i più divertenti del Fuorisalone 2021 e riporta alle origini il senso della Milano design week 2021: mettere in contatto diretto il pubblico con il mondo dei designer. L'evento esalta il design legandolo alla cultura del vino e si fa divulgatore di eco sostenibilità.

La Festa delle Feste alla Fabbrica Orobia

Tanti i concerti, spettacoli ed eventi tra cui scegliere durante la Milano Design week 2021 ma, ci spiace ammettere, la festa più bella c'è già stata, si è svolta mercoledì 8 settembre 2021 alla Fabbrica Orobia. In una location davvero suggestiva e perfettamente allestita si è infatti svolta quella che è stata definita la Festa delle Feste. La società di comunicazione Paride Vitale ha creato, come di consuetudine, un evento esclusivo, una magnifica cena che ha ripercorso i migliori eventi organizzati in passato da Paride Vitale e che è stata una romantica dedica a tutte le feste che non abbiamo potuto vivere nei mesi scorsi a causa del lockdown. Alla Festa delle Feste gli ospiti hanno potuto celebrare nella stessa sera tutti i compleanni non condivisi, il Natale e il Carnevale, brindato al nuovo anno insieme, finalmente! L'evento unico è stata l'occasione per lanciare la nuova limited edition di fazzoletti SelettixTempo, insieme a Stefano Seletti, direttore artistico del brand Seletti, e Lucia Tagliaferri, Direttore Commerciale di Tempo, e numerosi volti noti del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda come Barbara D'Urso, Maurizio Cattelan, Ghemon, Diego Passoni, Paola Barale, Gilda Ambrosio, e tanti altri. “(R)evolution is the only solution” è il box emblema della collezione di fazzoletti ma è stata anche un'enorme stanza luminosa delle sorprese allestita negli incredibili spazi della Fabbrica Orobia, a Milano.