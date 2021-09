Fuorisalone 2021: l’opera più grande mai realizzata da Cattelan alla piscina Cozzi di Milano Maurizio Cattelan con Toiletpaper e Disegual animano i suggestivi spazi della Piscina comunale Cozzi con Be Water, una grande installazione site specific che celebra la femminilità, lo sport e la bellezza. L’opera, tra le più interessanti di questo Fuorisalone 2021, lancia un importante segnale di ripresa e ottimismo verso il futuro di Milano come capitale del design e della cultura internazionale. Ecco le foto in anteprima e tutti i dettagli per poter vedere l’opera.

A cura di Clara Salzano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Piscina comunale Cozzi di Milano diventa la location ideale per Be Water, la più grande opera site specific mai realizzata da Toiletpaper, dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, durante la Milano Design Week 2021. La gigantesca installazione, inaugurata oggi, è già uno degli eventi più interessanti del Fuorisalone 2021, un progetto realizzato in collaborazione con Desigual, promosso dal Comune di Milano e Milanosport. L'opera lancia un importante segnale di ripresa e ottimismo verso il futuro di Milano come capitale del design e della cultura internazionale.

Toiletpaper e Desigual alla Milano Design Week 2021

”È un ristoro per l'anima", afferma Thomas Meyer, Fondatore e Presidente di Desigual, brand di moda spagnolo fondato a Barcellona nel 1984, intervenuto alla conferenza stampa di inaugurazione dell'opera Be Water alla piscina Cozzi di Milano nata in collaborazione con Toiletpaper, Comune di Milano e Milanosport. Dopo aver visto spuntare vicino al Duomo di Milano un maxi prato, opera di Gufram, Be water impreziosirà per un anno intero la piscina Cozzi, un’opera enorme e intensa. È evidente il connubio tra sport e arte in uno dei luoghi simbolo di Milano e per il nuoto di tutti i milanesi. I luoghi dedicati all’attività sportiva vengono così declinati in spazi per la crescita sociale e culturale della comunità. Il progetto inoltre è solo la prima occasione di collaborazione creativa tra Desigual e Toiletpaper che lanceranno insieme diverse iniziative per tutto il 2022.

Cosa significa Be Water

Mentre alla Fiera di Milano, Rho, riparte il Salone del Mobile in una veste completamente nuova, la Milano Design Week 2021 anima la città con diversi eventi, in vari luoghi spesso iconici di Milano come Be Water alla piscina Cozzi. Per la prima volta una fotografia Toiletpaper nata per il magazine diventa un gigantesco murale di 246 mq di superficie dipinta. L'opera ha una base di circa 30 metri e un’altezza massima di oltre 10 metri, "probabilmente la più grande mai realizzata da Toiletpaper", dichiara Pierpaolo Ferrari in conferenza. Nell’immagine dell'opera alla piscina Cozzi è visibile una superficie d'acqua che sembra abbracciare totalmente il corpo di una donna distesa. Dall'acqua emergono solo le mani curate e il viso truccato. Lo sguardo enigmatico della donna è rivolto verso lo spettatore e l'interpretazione dell'installazione è duplice, come in ogni opera di Toiletpaper: "la donna è coperta, al sicuro, o è forse sovrastata, intrappolata?", chiede Ferrari.

Leggi anche Quanto costano e dove comprare i biglietti per il Salone del Mobile 2021 a Milano

La scelta della piscina Cozzi come location per l'opera

La scelta di creare un'opera così mastodontica negli spazi della piscina Cozzi è dovuta al legame di Maurizio Cattelan con essa: “La piscina Cozzi fa parte della mia vita, quando sono a Milano vado lì tutti i giorni a nuotare”, racconta Cattelan. “È un luogo a cui sono legato da anni, e quando è nata la possibilità di realizzare un progetto per questi spazi, che hanno qualcosa di magico, solenne, si è concretizzato un pensiero che diverse volte, durante le mie nuotate in Cozzi, mi ha accompagnato”.

La monumentale architettura della piscina Cozzi è dalla sua realizzazione un luogo simbolo per Milano e i milanesi, da quando l’ingegnere Luigi Lorenzo Secchi la progettò e fu inaugurata nel 1934, in memoria del militare milanese medaglia d'oro al valore Roberto Cozzi. La piscina Cozzi è stata la prima vasca coperta in Italia, esempio di tecnologia d’avanguardia per l'epoca e dall'indiscusso valore artistico e storico. L'opera Be Water si inserisce nello spazio della piscina Cozzi esaltandone l’imponenza e fondendosi con l’architettura. Per la prima volta, attraverso l'enorme murale, viene anche valorizzato il velario originario della parete di fondo della piscina, una struttura in ferro con pannelli in vetro retroilluminati e motivi marini, che è stata restaurata per la Milano Design Week 2021.

Come visitare l'opera di Maurizio Cattelan al Fuorisalone 2021

Per visitare Be Water, la piscina Cozzi resterà aperta in via straordinaria da martedì 7 a venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e l’opera rimarrà visibile ai fruitori della piscina fino a settembre 2022. Per accedere all'iconico luogo è richiesta la prenotazione obbligatoria a questo link e l'esibizione del Certificato Covid digitale Ue.