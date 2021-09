Quanto costano e dove comprare i biglietti per il Salone del Mobile 2021 a Milano Dal 5 al 10 settembre 2021 il Salone del Mobile animerà gli spazi di Fiera Rho Milano, l’evento più atteso del calendario del design internazionale che per cinque giorni accoglierà il pubblico anche in altre sedi della città. Per accedere all’evento speciale, intitolato Supersalone, bisogna acquistare i biglietti, esclusivamente online, al costo di 15 euro.

A cura di Clara Salzano

Il supersalone 2021, l’evento speciale del Salone del Mobile.Milano curato da Stefano Boeri, apre dal 5 al 10 settembre 2021 nei padiglioni di Fiera Milano, a Rho, ingressi da Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest, ma anche in alcuni luoghi simbolo nel cuore della città. Sarà il primo grande evento fieristico italiano dopo l’esplosione della pandemia, dopo il blocco degli eventi e l'annullamento della scorsa edizione del Salone del Mobile, ecco perché c'è grande attesa per questo supersalone 2021 a Milano. La città tornerà ad essere per una settimana la capitale indiscusso del design internazionale con eventi, mostre e presentazioni che superano i confini della Fiera di Rho per animare diversi spazi in città con il Furisalone 2021 che si svolgerà dal 4 al 10 settembre in vari distretti urbani. Per accedere al Salone del Mobile bisogna munirsi di biglietto che quest'anno si potrà acquistare esclusivamente online, al costo di 15 euro. Gli orari di apertura previsti sono da domenica a giovedì: 10 – 19; venerdì: 10 – 16. In questo articolo potrete trovare inoltre tutte le informazioni sulle modalità di ingresso all'evento speciale, su come acquistare i biglietti e sull'accesso in sicurezza tramite Green Pass in seguito alle ultime disposizioni anti Covid.

Come acquistare i biglietti online per il Salone del Mobile 2021

Per la prima volta nella storia del Salone del Mobile, l'evento sarà aperto sia agli operatori di settore che al pubblico negli stessi giorni, dal 5 al 10 settembre 2021. Non ci saranno dunque più giornate dedicate solo al pubblico di settore o ai visitatori, tutti potranno godere degli spazi di Fiera Milano, Rho, ingresso, durante i giorni di apertura del supersalone 2021. L'ingresso alla manifestazione è consentito tramite biglietto unico da acquistare solo online sul sito ufficiale del Salone del Mobile.Milano. Per acquistare i biglietti bisogna prima registrarsi e non è possibile acquistare più di un biglietto con un singolo ordine. Per completare l'acquisto bisogna indicare prima il giorno in cui ci si vuole recare all’evento ma è sempre possibile modificare in seguito la data scelta, cliccando sul link indicato nella mail di conferma dell'ordine o contattando il call center. Ogni biglietto è personale e non cedibile e può essere utilizzato solo dalla persona a cui è intestato. Una volta acquistato, il documento valido per l'ingresso verrà inviato all'indirizzo mail indicato nel form di registrazione. Sul sito ufficiale è disponibile inoltre un servizio di assistenza durante la registrazione e l'acquisto dei biglietti.

Modalità di ingresso con green pass

Per partecipare a tutti gli eventi del Salone del Mobile e del Fuorisalone è necessario esibire il “Green Pass” “EU Digital COVID Certificate”, definito uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti dal Presidente dell’evento, Maria Porro. Proprio per garantire la massima sicurezza durante il supersalone è stata ridotta la capienza massima di Fiera Milano Rho a 30000 presenze, in ottemperanza alla normativa vigente anti-Covid. Il Green Pass o l'EU Digital COVID Certificate richiesto all'ingresso servirà a dimostrare l'avvenuta vaccinazione (anche a partire da 15 giorni dalla prima dose di vaccino); o di essere guariti completamente dopo il contagio (entro i 6 mesi precedenti). Si potrà accedere all'evento anche in assenza di “EU Digital COVID Certificate”, purché in possesso delle certificazioni verdi emesse dai paesi dell'area Schengen e da altre nazioni con certificazione equivalente (USA, Giappone, Canada e Israele) o un certificato di tampone (molecolare o antigenico/rapido) con validità di almeno 48 ore dall’ora del prelievo. All'ingresso, che avverrà attraverso Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest, di Fiera Milano, Rho, sarà inoltre obbligatorio rilevare la temperatura corporea. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C l'tecipazione agli eventi del Salone del Mobile.Milano prevede inoltre l'uso obbligatorio della mascherina.

Come partecipare agli altri eventi con il biglietto giornaliero

Come da tradizione consolidata, anche in occasione di questo evento speciale settembrino, il Salone del Mobile uscirà poi dai confini della Fiera di Rho. Per tutti gli altri eventi del supersalone 2021 sono previste le stesse indicazioni circa la sicurezza anti-Covid. Triennale Milano sarà l'hub cittadino del “supersalone” con il progetto espositivo il Salone / la Città, ideato dal Museo del Design Italiano di Triennale per il Salone del Mobile.Milano e curato da Mario Piazza. In occasione del supersalone, dal 5 al 12 settembre (incluso lunedì 6) Triennale Milano prolunga i suoi orari di apertura fino alle ore 22.00 (ultimo accesso alle ore 21.00). Per visitare le mostre è stato introdotto un biglietto giornaliero a tutte le mostre e al Museo del Design Italiano a 16 euroa. Inoltre all’ingresso sarà richiesto di esibire il Green Pass insieme a un documento di identità.