Torna il Salone del Mobile 2021: tutte le novità e gli appuntamenti dal 5 settembre a Milano Il Salone del Mobile.Milano e la settimana del design più attesa al mondo stanno per iniziare, dopo più di un anno di assenza a causa della pandemia. Sarà un’edizione speciale quella del Salone del Mobile.Milano 2021, già dal nuovo titolo “Supersalone”, simbolo della ripartenza e del rilancio degli eventi in città sotto il segno del design e della creatività. Saranno tante le partecipazioni e le novità nel ricco calendario di appuntamenti dal 5 al 10 settembre in Fiera Milano Rho e anche in città.

Tutto pronto per la settimana del design milanese, dopo più di un anno di assenza a causa della pandemia. Sarà un’edizione speciale quella del Salone del Mobile.Milano, simbolo della ripartenza e del rilancio degli eventi in città sotto il segno del design e della creatività. Mentre la città vive la serie di mostre ed eventi, happening e presentazioni satellite del Fuorisalone, dal 4 al 10 settembre 2021, distribuiti in diverse zone della città, il Salone del Mobile.Milano, nel nuovo concept denominato ‘Supersalone', andrà in scena a Rho Fiera, dal 5 al 10 settembre 2021. Tante le partecipazioni ma anche molte le novità di quest'anno. Innanzitutto l'evento speciale avrà un curatore d'eccezione, l'Arch. Stefano Boeri, e una giovane Presidentessa del Salone del Mobile.Milano, la neoeletta Maria Porro, che collaboreranno alla perfetta riuscita del primo grande evento fieristico italiano dopo l’esplosione della pandemia. Grande attenzione inoltre è dedicata alla sostenibilità e circolarità del Salone del Mobile.Milano: infatti tutti i materiali e le componenti dell’allestimento potranno essere smontati e riutilizzati.

Supersalone: nuovo nome, logo e un nuovo format

Si chiamerà “supersalone” ed è l'evento Speciale targato Salone del Mobile.Milano che si svolgerà dal 5 al 10 settembre 2021. Con il nuovo nome, logo e un nuovo format, insieme al curatore Stefano Boeri e cinque co-progettisti, l'evento in programma a Fiera Milano Rho è pronto a partire, riaffermando la centralità di Milano e del Salone del Mobile.Milano nel panorama internazionale del design, dopo più di un anno di chiusure e blocco degli eventi. Il nuovo format prevede la realizzazione di una grande biblioteca del design, da poter consultare anche online, che celebrerà la cura per gli spazi dell’abitare contemporaneo e la cui scenografia valorizzerà e armonizzerà le novità e le creazioni messe a catalogo negli ultimi 18 mesi dalle aziende con i loro prodotti storici. L’allestimento in Fiera è integrato da aree e percorsi tematici: arene per ospitare un programma speciale di incontri e talk con i protagonisti del panorama culturale e creativo contemporaneo.

Sono oltre 423 brand di ogni categoria merceologica, distribuiti in quattro padiglioni, che hanno risposto con convinzione all’appello del Salone del Mobile.Milano e del curatore Stefano Boeri, convinti che il “supersalone” possa diventare simbolo di un nuovo Rinascimento: “Il “supersalone” sarà il primo grande evento fieristico italiano dopo l’esplosione della pandemia. Super perché imperdibile. Imperdibile perché vedrà per la prima volta insieme i grandi brand del design, i giovani makers, le scuole internazionali, le grandi icone del design, i più grandi chef italiani e molti protagonisti della scena dell’arte e dell’architettura. Imperdibile perché tutti potranno confrontare – vedendoli dal vivo – i migliori prodotti delle migliori aziende e comprarli o prenotarli dalla piattaforma web del Salone del Mobile. Imperdibile perché tutti gli allestimenti sono stati progettati per essere riusati o riciclati. Imperdibile perché in un momento difficile della nostra storia, abbiamo raccolto il coraggio, la passione e la generosità della parte migliore dell’imprenditoria e della creatività italiana. “supersalone” è la risposta solare di una SuperItalia alla lunga notte della pandemia”, afferma l’architetto Stefano Boeri, curatore dell’evento.

Accesso con green pass e il costo del biglietto

"L'accesso al quartiere fieristico sarà consentito esclusivamente con l’esibizione del “Green Pass” o “EU Digital COVID Certificate” che comprova una delle seguenti condizioni.", comunicano gli organizzatori dell'evento. Si aprirà dunque nel segno della sicurezza quest'evento speciale 2021 del Salone del Mobile.Milano. L'evento è aperto agli operatori di settore e al pubblico pagante (15 euro, solo online) che per la prima volta potrà accedere agli spazi dell'evento per tutta la durata del suo svolgimento, dal 5 al 10 settembre. I visitatori all’ingresso Porta Est della Fiera saranno accolti in una zona verde con gli alberi utilizzati grazie al progetto Forestami, che verranno poi messi a dimora nell’area metropolitana milanese.

Non solo Fiera Milano Rho: tutti i luoghi del Salone

A settembre Triennale Milano sarà l’hub in città del supersalone, l’evento speciale del Salone del Mobile.Milano, con, oltre alle retrospettive dedicate a Enzo Mari e a Vico Magistretti e alla mostra Les Citoyens, tre nuove mostre a ingresso libero, che apriranno al pubblico il 4 settembre: il Salone / la Città (4 – 12 settembre), un'esposizione spettacolare che si svilupperà a partire dagli archivi di Triennale Milano e del Salone del Mobile.Milano e che presenta le produzioni culturali più significative realizzate dal Salone del Mobile.Milano in città, dal 1961 ad oggi; il Museo del Design Italiano, rinnovato a luglio, è stato arricchito da un ricco apparato di testi e approfondimenti su poetica e contesto in cui le opere sono state progettate; Carlo Mollino. Allusioni Iperformali (4 settembre – 7 novembre), a cura di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, presenta gli arredi di Casa Albonico a Torino realizzati tra il 1944 e il 1946.

Nella settimana dal 4 al 10 Settembre, in occasione del Supersalone 2021 e della Milano Design Week, ADI Design Museum attiva i suoi spazi rendendosi attore protagonista della città di Milano. Oltre alla già presente offerta di mostre temporanee e Collezione Permanente del Compasso d’Oro inaugurate con l’apertura dello scorso maggio, il museo ha previsto un ricco palinsesto di mostre temporanee, installazioni ed eventi culturali per la Design Week: Take Your Seat, la mostra distribuita nei quattro padiglioni del Supersalone a Rho Fiera, prevede una sezione “extra” all’interno dell’ADI Design Museum, "The fifth quarter / Il quinto quarto" conclusione, o inizio, ideale del percorso; SuperSuperfici – the spirit of Memphis (reloaded) è la mostra a cura di Abet Laminati e dei suoi design curator Giulio Iacchetti e Matteo Ragni che celebrano con un progetto di ricerca collettivo i quarant’anni di Memphis. Inoltre ADI Design Museum apre la Design Week con Blue Note Milano, lo storico locale jazz milanese, che si trasferirà per una sera in Piazza Compasso d’Oro 1 (ingresso da Via Ceresio, 7), per un concerto di inaugurazione della settimana del design milanese che darà infatti vita a un originale dialogo tra musica e design.