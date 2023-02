Frontale tra due auto a Ozzero: nell’incidente è morto un automobilista Scontro tra due macchine intorno alle ore 20, sulla Strada provinciale 183 all’altezza di Ozzero (Milano). L’altro conducente è stata trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Carlo.

L’incidente di Ozzero (Milano)

Scontro tra due macchine intorno alle ore 20.05, sulla Strada provinciale 183 all'altezza di Ozzero, comune a sud di Milano: non si conosce il numero esatto di persone coinvolte. Dopo un frontale tra le auto, una persona è deceduta e un'altra è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri di Abbiategrasso.

Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'incidente.