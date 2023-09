Frecce tricolori oggi a Milano: a che ora e dove vederle lunedì 11 settembre 2023 Le Frecce Tricolori sono pronte a sorvolare Milano per il centenario dell’Aeronautica Militare. I velivoli si alzeranno in volo alle 10:45 di oggi, lunedì 11 settembre, e sarà visibile anche dalla stazione Centrale.

A cura di Enrico Spaccini

Milano è pronta a celebrare i 100 anni dalla costituzione dell'Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma. Come da calendario, il sorvolo delle Frecce Tricolori sulla città è previsto per le 10:45 di oggi, lunedì 11 settembre. Si tratta di uno spettacolo dalla durata di circa 10 minuti e che si concentrerà soprattutto sull'area intorno al Pirellone: "Rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica militare vuole tributare a un territorio e a una comunità cui è storicamente e fortemente legata", ha spiegato il colonnello Maurizio Daniele, capo ufficio affari generali del comando prima regione aerea Milano.

A che ora le Frecce Tricolori sorvolano il Pirellone lunedì 11 settembre 2023

L'evento si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali. Questi avranno luogo al 31esimo piano del Palazzo Pirelli, conosciuto come Belvedere Jannacci. Qui sono attesi gli interventi di Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presidente della Regione, e il generale Francesco Vestito, comandante della prima regione aerea di Milano.

Il sorvolo vero e proprio dei nove velivoli MB-339PAN è previsto per le 10:45. Le Frecce Tricolori si esibiranno in uno spettacolo dalla durata di circa 10 minuti. "Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una forza armata dinamica, utile al paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica", ha ribadito il colonnello Daniele.

Dove vedere le Frecce Tricolori oggi a Milano

L'evento si concentrerà soprattutto nell'area attorno al Pirellone. Tuttavia, sarà possibile vedere le acrobazie aeree delle frecce anche da Palazzo Lombardia e da piazza Duca d'Aosta, per chi sarà di passaggio nella zona della stazione centrale di Milano.

Questo sarà un sorvolo di breve durata e non un vero air show acrobatico. Un modo per omaggiare la città che arriva a pochi giorni di distanza dallo spettacolo che ha aperto il Gran Premio di Monza di Formula 1 del 3 settembre.