Frecce tricolori oggi a Monza: a che ora e dove vederle domenica 3 settembre 2023 In occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, nel pomeriggio di oggi 3 settembre 2023 si esibiranno anche le Frecce Tricolori. Il loro spettacolo è previsto sulle note finali dell’Inno di Mameli e sarà visibile anche dai paesi vicini all’Autodromo.

A cura di Enrico Spaccini

Le Frecce Tricolori che sorvolano l’autodromo di Monza (foto da LaPresse)

I semafori dell'Autodromo Nazionale di Monza si coloreranno di verde alle 15 di oggi, domenica 3 settembre 2023, ma gli appassionati dei motori potranno vedere prima in azione quelli dei MB-339PAN. Come da calendario, i nove velivoli delle Frecce Tricolori, infatti, sorvoleranno la griglia di partenza del Gran Premio d'Italia non appena avrà finito di suonare l'Inno di Mameli. Un'esibizione diventata ormai tradizione che si ripete dal 2015, ma che quest'anno avrà un sapore ancora più particolare, quello del centenario. Un secolo esatto fa, infatti, venne costituita l'Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma.

A che ora le Frecce Tricolori sorvolano Monza domenica 3 settembre

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori è previsto non appena saranno state suonate le ultime note dell'Inno e poco prima della partenza del Gran Premio. Considerando che i semafori dell'Autodromo si accenderanno alle 15, gli spettatori dovranno alzare gli occhi al cielo prima di concentrare lo sguardo sulle ruote della Formula 1. Il sorvolo, infatti, è stato inserito nel calendario ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale proprio nel momento in cui le auto saranno già schierate sulla griglia di partenza.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Monza

Ovviamente, per chi è riuscito a prendere un biglietto per assistere al Gran Premio, sarà facile ammirare le acrobazie delle Frecce e il tricolore più lungo del mondo. Tuttavia, anche chi vive a Monza e in generale nell'hinterland più a nord di Milano sarà possibile godere di almeno una parte dello show. Inoltre, già nelle ore precedenti all'esibizione ufficiale, c'è chi potrà vedere, o perlomeno sentire, la Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata nelle prove.