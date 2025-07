Francesco Azzini trovato morto in un canale a Pontevico: era scomparso da giorni dopo una serata con gli amici

Ieri sera il corpo di Francesco Azzini, 54enne di Pontevico (Brescia) è stato trovato in un canale a Bettegno di Pontevico. L’uomo risultava scomparso da diversi giorni, dopo una serata trascorsa in un locale con alcuni amici. La morte per annegamento, accertata dai primi esami medici, farebbe pensare a una caduta accidentale nell’acqua.

Francesco Azzini (Fonte: Facebook)

Ieri sera il 54enne Francesco Azzini di Pontevico, in provincia di Brescia, è stato trovato morto in un canale a Bettegno di Pontevico. L'uomo risultava scomparso ormai da quattro giorni: era sparito dopo una serata passata con gli amici in un locale del paese. Il corpo è stato trovato a circa tre chilometri di distanza da dove un paio di giorni fa era stata individuata la bicicletta con la quale si era allontanato.

Le ricerche erano scattate dopo che la famiglia, allarmata per il mancato ritorno di Azzini dal locale, ne aveva denunciato la scomparsa. I familiari avevano anche diffuso un appello online su Facebook nella speranza di ritrovare il 54enne: "É uscito di casa lunedì mattina in bicicletta – hanno scritto – con occhiali da sole, maglietta nera, jeans strappati e scarpe blu. Bici gialla e nera con un piccolo marsupio".

Un paio di giorni dopo i soccorritori hanno trovato la bicicletta nell'acqua di un canale di Bettegno, incastrata in una griglia. Il corpo di Azzini è stato trovato invece nella serata di ieri, venerdì 25 luglio, pochi chilometri più a valle della bicicletta. Probabilmente è stato trasportato dalla corrente ed è rimasto bloccato in un'altra griglia. Con l'autorizzazione delle autorità competenti, il livello dell'acqua del canale è stato abbassato per permettere il recupero del cadavere.

I primi accertamenti medici hanno confermato che Azzini è morto per annegamento e che sul suo corpo non sono presenti segni di violenza. Si ipotizza quindi che il 54enne, dopo la serata trascorsa al bar, sia caduto nel canale in modo accidentale.