Chi era Danilo Fazio, l’uomo scomparso e trovato morto in un’auto distrutta nel Cremonese

Immagine di repertorio

Si chiamava Danilo Fazio, l'uomo che ieri sera, lunedì 28 luglio, è stato trovato morto all'interno di un'automobile distrutta in un canale a Fornace, nelle campagne della provincia di Cremona. Il quarantenne – residente a Codogno, nel Lodigiano – risultava scomparso dal pomeriggio di sabato 26 luglio.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini sino a questo momento, al momento della scomparsa l'uomo si trovava in compagnia di un amico di 35 anni che sarebbe stato soccorso mentre vagava sanguinante in stato confusionale e con alcune lesioni compatibili con un incidente di cui, però, l'uomo non ha saputo fornire indicazioni agli inquirenti. Al momento, l'uomo è ricoverato in ospedale.

Non avendo altri elementi utili alle indagini, le forze dell'ordine hanno orientato le ricerche seguendo le ultime tracce lasciate dal cellulare dell'uomo. Le operazioni si sono quindi concentrate nell'ultimo luogo dove è stato agganciato il telefono, nelle campagne intorno a Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona). I vigili del fuoco hanno allestito un punto di ricerca, con diverse squadre provenienti anche da altre province, e richiesto l'intervento dell'elicottero.

Dopo alcune ore, è stata trovata l'automobile e il corpo del quarantenne che, questa notte, è stato identificato e riconosciuto dai familiari. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Dai primi accertamenti è emerso che la Seat Leon recuperata nella tarda serata di lunedì è intestata al 35enne ferito. Al momento, l'ipotesi più probabile è che i due si siano schiantati nella notte fra venerdì e sabato. Resta, però, da capire cosa sia affettivamente accaduto: come sia avvenuto l'incidente e cosa facessero i due lodigiani a quell'ora in aperta campagna.