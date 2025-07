Uomo scomparso da due giorni a Cremona, trovato ferito l’amico che era con lui: indagini in corso

Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando un uomo residente in provincia di Lodi di cui non si hanno notizie da due giorni. Le ricerche si stanno concentrando nel luogo dove è stato agganciato il cellulare dell’uomo per l’ultima volta: nelle campagne intorno a Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona). Trovato ferito e in stato confusionale l’amico che era con lui.

Dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 luglio, carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando un uomo residente in provincia di Lodi di cui non si hanno notizie da due giorni. Secondo quanto appreso, le ricerche delle forze dell'ordine si starebbero concentrando nel luogo dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare dell'uomo scomparso: nelle campagne intorno a Grumello Cremonese ed Uniti, un comune di appena mille abitanti in provincia di Cremona. Trovato ferito e in stato confusionale l’amico che era con lui.

Uomo scomparso da due giorni a Cremona: le ricerche

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, al momento della scomparsa l'uomo si trovava in compagnia di un amico che sarebbe stato ritrovato in stato confusionale e con alcune lesioni che, stando ai primi accertamenti, sembrerebbero essere compatibili con un incidente di cui, però, l'uomo non ha saputo fornire indicazioni.

Per questo motivo, non avendo altri elementi utili alle indagini, al momento le forze dell'ordine avrebbero deciso di seguire le ultime tracce lasciate dal cellulare dell'uomo scomparso e, dunque, di focalizzare le ricerche nell'ultimo luogo dove è stato agganciato il suo cellulare, in provincia di Cremona. Nel mentre, i vigili del fuoco hanno allestito un punto di ricerca, con diverse squadre provenienti anche da altre province, e richiesto l'intervento dell'elicottero.