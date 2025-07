Uomo scomparso e trovato morto in un’auto distrutta: indagato l’amico per omicidio stradale, disposta l’autopsia

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’amico di Danilo Fazio, trovato morto dentro a un’auto caduta in un canale nelle campagne attorno a Cremona. I pm hanno anche disposto l’autopsia sul corpo del 40enne.

La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale a carico dell'amico di Danilo Fazio, il 40enne residente a Codogno (Lodi), che lunedì sera è stato trovato morto dentro a un'auto distrutta in un canale di Fornace, nelle campagne attorno a Cremona. Secondo gli investigatori l'uomo, un 30enne di Caselle Landi (Lodi), ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Cremona, era alla guida della Seat Leon al momento dell'incidente. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Fazio.

Fazio risultava sparito dal pomeriggio di sabato ma le ricerche sono cominciate solo domenica mattina, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Nel frattempo il 35enne è stato trovato mentre vagava per strada, bagnato, sanguinante e in stato confusionale, presentando ferite compatibili con un incidente. L'uomo ha detto di essersi trovato in compagnia di un amico, ma non ha saputo fornire agli inquirenti nessuna indicazione sull'accaduto, dicendo di non riuscire a ricordare cosa fosse successo.

Gli investigatori hanno quindi continuato le loro ricerche seguendo le ultime tracce lasciate dal cellulare di Fazio. Il suo telefono si era agganciato per l'ultima volta a una cella nelle campagne attorno a Grumello Cremonese, dove si sono concentrati gli sforzi dei vigili del fuoco. L'auto, però, è stata trovata solo lunedì sera, quando è emersa dall'acqua del canale in cui era caduta. I pompieri hanno recuperato la vettura dalla roggia, trovando il corpo di Fazio nel sedile del passeggero.