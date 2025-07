Erika Strambi, trovata morta nel Milanese dopo diversi giorni: la serata nel locale e poi la scomparsa

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 luglio, è stata trovata morta la 53enne Erika Ferini Strambi a Pantigliate (Milano). L'ultima volta che è stata vista , è stato sabato 5 luglio quando aveva trascorso una serata con alcuni amici in un locale di Segrate. La sua automobile, una Mini Cooper nera del 2011, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installa in via 2 giugno a Peschiera Borromeo proprio in direzione di Pantigliate. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie.

Il 7 luglio, il padre ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Milano Monforte. L'uomo, infatti, non riusciva a mettersi più in contatto con lei. Inoltre anche i suoi colleghi – la donna lavorava nelle Risorse Umane di una multinazionale – avevano lanciato l'allarme perché preoccupati della sua assenza a lavoro. Dopo diversi giorni di ricerche, è stato trovato ieri pomeriggio, alle 14.30, il cadavere in aperta campagna.

Un agricoltore ha infatti segnalato la presenza di un'automobile in un fossato. Il veicolo sarebbe proprio la Mini Cooper della 53enne. A duecento metro, è stato poi trovato il corpo e le sue stampelle.

I carabinieri stanno cercando di capire cosa possa esserle successo. In particolare modo, stanno cercando di ricostruire il percorso che ha fatto. Anche perché avrebbe scelto di procedere dalla parte opposta, rispetto al percorso che avrebbe dovuto seguire per tornare a Milano. Si sta quindi cercando di comprendere se avesse o meno appuntamento con qualcuno. Sicuramente una risposta necessaria, è la causa della morte. Fondamentale saranno gli esiti dell'autopsia che è stata disposta sul corpo che però da un primo esame non presenterebbe segni di violenza.