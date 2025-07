Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa il 7 luglio da Milano

Erika Ferini Strambi, 53 anni, era andata al lavoro per l’ultima volta il 3 luglio. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dopo quasi dieci giorni in un campo di Pantigliate (Milano), a pochi metri di distanza dalla sua auto.

Erika Ferini Strambi

È stata trovata morta in un campo a Pantigliate (Milano) Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni di cui da ben nove giorni non si avevano più notizie.

A denunciarne la scomparsa ai carabinieri della compagnia Porta Monforte, lo scorso 7 luglio, era stato il padre. L'uomo aveva spiegato che la figlia, che lavorava nel reparto risorse umane di un'azienda del Milanese, era andata per l'ultima volta in ufficio giovedì 3 luglio, mentre la notte di sabato 5 luglio avrebbe trascorso la serata con degli amici in un locale di Segrate. Poi più nessuna notizia da lunedì 7 luglio, quando il padre si è presentato in caserma dai militari dopo aver tentato inutilmente a contattarla al telefono.

A notare in un fosso l'auto della donna, una Mini Cooper, è stato un agricoltore della zona intorno alle 14.30 di oggi. Sul posto sono presenti i soccorritori e i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto. Il cadavere era a circa duecento metri di distanza dalla vettura. Accanto al corpo senza vita della donna, che non presenterebbe evidenti segni di violenza, c'erano le stampelle che utilizzava per muoversi.

Gli investigatori, che avevano localizzato proprio nell'area di Pantigliate l'ultima traccia telefonica di Erika, sono intanto al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, e da quanto tempo il corpo della 53enne si trovasse nel campo a due passi da Milano.