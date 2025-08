Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo. L’ultima telefonata in lacrime: “Vedo del verde”

Erika Ferini Strambi

Erika Ferini Strambi è stata trovata senza vita in un campo tra Pantigliate e Peschiera Borromeo (Milano) il pomeriggio dello scorso 16 luglio dopo 9 giorni di ricerche. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa il 7 luglio, preoccupato dal fatto che la figlia non rispondesse più al telefono e non si fosse presentata al lavoro. Prima della morte, la donna ha fatto un'ultima chiamata in lacrime alla centrale del Radiotaxi per chiedere l'invio di un'auto: "Ho fatto un incidente. Vedo del verde".

Dalla scomparsa alle indagini: cosa sappiamo

La 53enne era stata vista l'ultima volta la sera del 5 luglio in un locale karaoke di Segrate. Uscita dal bar, si era messa al volante della sua Mini Cooper nera. Le telecamere di sorveglianza della zona l'avevano ripresa girovagare per le strade provinciali intorno alle campagne tra l’aeroporto di Linate e il parco della Muzza. Prima di spegnersi definitivamente, il suo telefono risultava essere rimasto agganciato per ore alle celle tra Roverbella e Cascina Nuova.

Da quel momento di Erika non si è più saputo nulla, fino a quando un agricoltore ha segnalato l'auto in un fosso. Una volta giunti sul posto, gli investigatori hanno poi ritrovato il corpo semi svestito di Strambi a 200 metri dalla vettura. Accanto al cadavere gli slip della donna sfilati e le stampelle che, a causa della sua disabilità, utilizzava per muoversi. Elementi che, in un primo momento, avevano portato gli inquirenti a ipotizzare il coinvolgimento di un'altra persona. Dai risultati dell'autopsia non erano, però, emersi segni evidenti di violenza, ma solo la frattura di tre costole: lesioni compatibili con l'ipotesi di un incidente.

Mancavano però il telefono e la borsa della donna che sono stati trovati soltanto dopo alcuni giorni di ricerche. Gli inquirenti hanno quindi commissionato approfondimenti sul cellulare di Strambi e, proprio dalle analisi dei tabulati telefonici, dopo quasi un mese di indagini, il mistero intorno alla morte di Erika Ferini Strambi sembra trovare qualche risposta nell'ultima chiamata fatta al centralino dei Radiotaxi prima del decesso.

Nella chiamata, infatti, Strambi chiede l'invio di un'auto: "Ho fatto un incidente", riferisce al centralinista. Quando però l'operatore le chiede dove si trovi, la 53enne non avrebbe saputo rispondere: "Non so dove sono – avrebbe detto – vedo del verde attorno a me". Poi, il silenzio.