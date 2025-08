Erika Ferini Strambi chiamò un taxi prima essere trovata morta in un campo: “Ho fatto un incidente”

Gli investigatori hanno recuperato il telefono di Erika Ferini Strambi, la 53enne trovata morta il 16 luglio vicino alla sua auto in un campo tra Pantigliate e Peschiera Borromeo (Milano). Dai tabulati telefonici è emerso che la donna avrebbe cercato aiuto chiedendo l’invio di un taxi. Non sapendo però indicare dove si trovasse, l’auto bianca non è mai arrivata.

Erika Ferini Strambi chiamò la centrale del Radiotaxi per chiedere l'invio di un'auto bianca prima di essere ritrovata senza vita in un campo tra Pantigliate e Peschiera Borromeo (Milano) il pomeriggio del 16 luglio. Quando fu trovata morta, la 53enne, che lavorava nel settore risorse umane di Luxottica, risultava ormai scomparsa da nove giorni. Il padre ne aveva denunciato la sparizione il 7 luglio ai Carabinieri di Milano Monforte, preoccupato dal fatto che la figlia non rispondesse più al telefono e non si fosse presentata al lavoro.

Strambi era stata vista l'ultima volta la sera del 5 luglio, quando aveva trascorso la serata insieme a una compagnia di amici in un locale karaoke di Segrate. Uscita dal bar, si era messa al volante della sua Mini Cooper nera e il suo tragitto era stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che l'hanno intercettata mentre percorreva le strade provinciali intorno alle campagne tra l’aeroporto di Linate e il parco della Muzza. Prima di spegnersi definitivamente, il suo telefono risultava essere rimasto agganciato per ore alle celle tra Roverbella e Cascina Nuova.

Le ricerche si sono quindi concentrate in quelle zone, fino a quando un agricoltore ha segnalato l'auto nel fosso. Il corpo semi svestito di Strambi è stato trovato 200 metri più avanti. Dai risultati dell'autopsia non erano emersi segni evidenti di violenza, ma solo la frattura di tre costole: lesioni compatibili con l'ipotesi di un incidente. Accanto al cadavere gli investigatori hanno trovato gli slip della donna sfilati e le stampelle che, a causa della sua disabilità, utilizzava per muoversi. Mancavano però il telefono e la borsa, che sarebbero stati trovati solo nelle ultime ore di ricerca. Gli inquirenti hanno quindi commissionato approfondimenti sul cellulare della donna.

Proprio dalle analisi dei tabulati telefonici del cellulare, è emersa una telefonata che la donna avrebbe fatto al centralino dei Radiotaxi per chiedere aiuto. Nella registrazione si sentirebbe la donna dire "Ho fatto un incidente con l'auto". Quando però l'operatore le chiede dove si trovi, la 53enne non avrebbe saputo rispondere: "Non so dove sono – avrebbe detto – vedo del verde attorno a me". Anche alla richiesta di indicare da dove fosse partita, Strambi non avrebbe saputo rispondere e avrebbe detto di non ricordarselo. La conversazione si sarebbe poi interrotta. Non risulterebbero essere partite telefonate al 112 né da parte della donna, né dall'operatore del centralino dei Taxi.