Francesco Aquila di Masterchef derubato a Milano: “Auto sfondata e bancomat sparito. Questa città è un Far West”

Francesco Aquila, chef vincitore della decima edizione di Masterchef nel 2021, ha denunciato di aver subito un furto in zona CityLife a Milano. “Pensavo di aver parcheggiato in una zona tranquilla. Spero che le cose qui possano presto cambiare”

"Milano è un Far West, state attenti". È l'avvertimento di Francesco Aquila, chef vincitore della decima edizione di Masterchef nel 2021 che, attraverso una storia Instagram, ha denunciato di aver recentemente subito un furto a Milano, zona CityLife. "Avevo parcheggiato la mia auto in una zona tranquilla e al ritorno ho trovato il lunotto posteriore e un finestrino completamente sfondati", ha raccontato ai suoi quasi 350mila follower.

"Sentivo persone che dicevano continuamente: a Milano non si può stare sereni, ti spaccano il vetro….la verità è che finché non capita sulla tua pelle, purtroppo, tendi a sottovalutare. Io avevo parcheggiato in una zona tranquilla, in mezzo ad altre macchine, non ci ho pensato. Infatti ne hanno rotte altre quattro, oltre alla mia", il suo sfogo. "La cosa che mi fa più arrabbiare, oltre ai danni dell'auto, è che mi hanno rubato tutta l'attrezzatura, collezionata in anni e anni di lavoro".

Ma non solo. Nel bottino che i ladri hanno sottratto al celebre chef e volto tv romagnolo, ci sono purtroppo anche portafoglio e bancomat. Con cui i malviventi hanno fatto acquisti da centinaia di euro in vari negozi etnici tra via Console Marcello e piazza Pompeo Castelli nei pressi di piazza Prealpi, periferia ovest di Milano.

"Come hanno fatto questi negozi ad accettare più pagamenti di centinaia di euro nello stesso momento, e addirittura cento euro di kebab? Il dubbio della collaborazione mi viene. Io, ovviamente, intanto ho bloccato subito la carta. Non mettete mai nulla di valore in macchina. Mettetela sempre nei parcheggi a pagamento, fate l'assicurazione dei cristalli. Spero comunque che le cose qui possano cambiare, e chi deve prenda subito le giuste precauzioni. Milano ormai è un Far West".