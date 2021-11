Fontana: “La terza dose completa il ciclo vaccinale, la gente partecipi con entusiasmo” “La terza dose è qualcosa che completa il ciclo vaccinale e bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con un po’ più di entusiasmo e determinazione”. Lo ha dichiarato a Rainews24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo le prime prenotazioni sotto la media rispetto a prima e seconda dose.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato da Rainews24, ha parlato dell'avvio della seconda parte della campagna vaccinale contro il Covid e della relativa terza dose. Il governatore lombardo ha detto che il secondo richiamo "è qualcosa che completa il ciclo vaccinale e bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con un po' più di entusiasmo e determinazione". Fontana ha poi ricordato che la Lombardia ha "già iniziato la campagna vaccinale per la terza dose e siamo pronti ad avere maggiori prenotazioni", ricordando di appellarsi nuovamente ai cittadini perché nella sua regione, che è una che "ha meglio risposto alla prima fase delle vaccinazioni", al momento le risposte sono "un po' più tiepide". Fontana ha quindi ricordato che "noi abbiamo bisogno di aumentare il numero di persone che si sottopongono" al secondo richiamo per ampliare la protezione contro il Covid-19.

In Lombardia quasi 300.000 cittadini hanno ricevuto la terza dose

Stando ai dati forniti la settimana scorsa, in Lombardia sono già 291.601 i cittadini che hanno ricevuto la terza dose del vaccino. Di questi – essendo il secondo richiamo aperto solo a determinate categorie per il momento – 223.611 sono over 60 e 177.923 sono over 80. Al 2 novembre il numero di lombardi che avevano prenotato la terza dose ammontava a 147.060. Con l'inoculazione della nuova dose di vaccino anti Covid, in Lombardia viene somministrato anche il vaccino antinfluenzale: al momento sono 188.474 i cittadini che hanno ricevuto la propria dose del farmaco. Di questi, 68.000 l'hanno ricevuta con un'iniezione effettuata dal proprio medico di base. Per prenotare la terza dose del vaccino anti Covid, basta munirsi di tessera sanitaria e codice fiscale e collegarsi alla piattaforma di Poste Italiane, come avvenuto per la prenotazione di prima e seconda dose.