Finisce in un canale con la moto, Antonio muore a 42 anni: era uscito per fare una sorpresa al figlio Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che costarne il decesso.

A cura di Ilaria Quattrone

Probabilmente era uscito con l'intenzione di andare a fare una sorpresa al figlio, ma purtroppo è rimasto vittima di un tragico incidente: Antonio Cepollaro aveva 42 anni e nella giornata di mercoledì, 23 marzo, si è schiantato con la sua moto a Santo Stefano Lodigiano, comune in provincia di Lodi. Per lui non c'è stato nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La moto è finita in un canale

L'uomo era infatti in sella alla sua Yamaha xr 600: si trovava sulla strada provinciale 116 quando – per cause ancora da accertare – è finito nel canale Gandiolo. Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, la moto ha sorpassato il corso d'acqua e si è schiantata sulla sponda opposta. Non ci sarebbero però segni di frenata. Ad allertare i soccorsi è stato un passante arrivato poco dopo. Oltre ai medici e i paramedici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno quindi riportato a riva il suo corpo.

Lascia una moglie e due figli piccoli

L'uomo – stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno" – viveva a Piacenza con la moglie e due figli piccoli. Da alcune settimane si era trasferito a Santo Stefano Lodigiano. Proprio nel Paese, aveva comprato una casa acquistata con tanto sacrificio. Il 42enne infatti lavorava come camionista e nei giorni liberi si occupava della sistemazione della nuova abitazione. In tanti hanno voluto esprimere il proprio dolore su Facebook: "Ci hai lasciato molto presto, ma per noi resti sempre vivo nei nostri cuori. Ciao Antonio", scrive un'utente. "Fa troppo male, che vita crudele", scrive ancora un'altra. Oggi, a Piacenza, si sono svolti i funerali.