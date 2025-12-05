Filippo Champagne apre oggi a Monza il suo nuovo locale: “Annienterà tutti”

Filippo Champagne

Apre oggi, venerdì 5 dicembre, il nuovo locale di Filippo Champagne a Monza. Dopo gli annunci delle settimane e mesi scorsi, e dopo tanta attesa, questa sera, dalle 18.30, si apriranno le porte del nuovo Filippo Champagne Club nei locali dell’ex «Punto G» di via Parravicini, nel centro storico della cittadina alle porte di Milano. Ad annunciare quest'inaugurazione è lo stesso Filippo Champagne con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Filippo Champagne, 48 anni, fratello del senatore della Lega Massimiliano Romeo, nasce a Monza, e proprio per questo avrebbe scelto questa città per aprire il locale. All'anagrafe come Filippo Romeo, il 48enne è molto noto su Instagram e nel mondo dei social, ma sarebbe entrato nelle cronache per la sua frequentazione nella Gintoneria, il locale milanese chiuso a marzo 2025 perché il suo gestore Davide Lacerenza è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di un giro di prostituzione. Diversi i video in cui Chamapagne veniva ripreso proprio con Lacerenza e altri avventori.

Come aveva annunciato sui social lo stesso Filippo Champagne, l'idea di un nuovo locale a Monza sarebbe nata proprio durante lo scandalo Gintoneria. Parlando del suo futuro progetto Champagne disse: "Ho scelto la mia città, non mi piace Milano, è diventata una porcheria, finalmente ho preso il locale Filippo Champagne Club. Una chicca, un gioiello piccolino ma spettacolare. Annienterà tutti».