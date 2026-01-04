Chi era Fabrizio Mele, morto in un incidente a Milano: la carriera da ristoratore e la pizzeria nell’ex Gintoneria

Fabrizio Mele, 37 anni, è morto dopo essere stato travolto con la sua moto sui Navigli a Milano mentre viaggiava con la fidanzata 24enne Melanie Lo Prete. Stava aprendo la sua pizzeria dentro l’ex Gintoneria.

Da Napoli al centro di Milano. Fabrizio Mele, l'imprenditore campano morto ieri mattina sabato 3 gennaio all'ospedale Humanitas dopo un terribile incidente, aveva deciso proprio a fine 2025 di lanciarsi in una nuova avventura nel cuore del capoluogo lombardo. È stato di novembre scorso infatti l'annuncio ufficiale comparso sui social del ristoratore, che con toni entusiasti comunicava ai propri follower di aver appena rilevato quella che è passata alla cronache come La Malmaison di Davide Lacerenza, il privè della Gintoneria riservato solo a clienti dal portafoglio importante che, in una sola notte, potevano arrivare a spendere anche diecimila euro.

Un progetto ambizioso, interrotto nella tarda mattinata di sabato all'incrocio tra via Sforza e piazza Carrara a Milano, la strada che costeggia il Naviglio nella periferia sud della città. Qui, secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, una Cupra guidata da un argentino in vacanza con la famiglia avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per imboccare piazza Carrara, mentre dalla carreggiata opposta arrivava una moto Honda con a bordo Fabrizio Mele e la compagna Melanie Lo Prete.

I due, nonostante il diritto di precedenza, sarebbero così stati travolti dall'automobile, che li ha sbalzati violentemente a terra. Il 37enne, trasportato all'ospedale Humanitas in fin di vita, è morto qualche ora dopo. Restano invece ancora gravissime le condizioni della compagna e socia in affari, 25 anni, che viaggiava come passeggera sulla Honda e che nell'impatto ha riportato numerose fratture.

Fabrizio Mele aveva inaugurato la propria pizzeria L'Angolo di Napoli nell'estate del 2021 in via Luigi Federico Menabrea, alle spalle del quartiere Isola. Un locale di vera cucina napoletana e campana, oltre che punto di riferimento per i celiaci in zona e ristorante celebre per le sue cene cantate. “Con grande emozione e gratitudine vi raccontiamo un altro passo del nostro viaggio. Siamo felici di annunciarvi l’apertura del nostro secondo locale!", aveva scritto sui social solo poche settimane fa l'imprenditore 37enne, che in passato aveva maturato esperienza all'interno della catena Ciccio Pizza, fotografando l'ex privè della Gintoneria di Davide Lacerenza in via Napo Torriani a Milano, zona stazione Centrale. "Nasce la seconda casa dell’Angolo di Napoli, un luogo dove l’anima del Sud e l’energia milanese continuano a intrecciarsi, ancora più fortemente”.