Fermo nel traffico con il braccio fuori dalla Ferrari, gli strappano l’orologio da 22mila euro Il furto è avvenuto nella periferia Nord di Milano. Vittima un consulente aziendale di 38 anni: a sottrargli l’orologio d’oro due rapinatori in sella a uno scooter.

Fermo immobile nel traffico milanese. Semaforo rosso, macchine in coda. È ottobre ma fa ancora caldo. Per questo che un automobilista 38enne, consulente aziendale, aspetta il verde a bordo della sua Ferrari Portofino con il finestrino completamente abbassato, e il braccio fuori dall'abitacolo. Avvolto intorno al polso, un orologio d'oro scintillante.

L'orologio valeva 22mila euro

I ladri sono più rapidi che mai. Non fa in tempo neanche a cambiare il colore del semaforo che l'uomo al volante si trova senza orologio: i rapinatori glielo strappano via in men che non si dica. Valore complessivo del (facilissimo) bottino: più di 22mila euro. Tanto valeva il cronografo d'oro giallo Bulgari in edizione limitata che indossava il 38enne proprietario del bolide.

Il furto nella periferia Nord di Milano

Lo scippo è avvenuto ieri sul cavalcavia Pirelli, tra via Breda e viale Sarca, in zona Bicocca, periferia Nord di Milano: i rapinatori erano due, e hanno agito su uno scooter poi fuggito a tutto gas nell'ingorgo di automobili. Una modalità sicuramente diversa da quella delle solite batterie di ladri di orologi, che agiscono perlopiù intorno al centro storico di Milano e si muovono prevalentemente a piedi.

Il ladro dodicenne in centro storico

Come il ragazzino di 12 anni che, giusto ieri, è stato fermato proprio per il furto di un orologio: aveva sottratto un Rolex Daytona da quasi 30mila dollari a un turista americano di 35 anni. Insieme a un complice, intorno alle 23, aveva avvicinato con un pretesto in via Manzoni il suo bersaglio. Per poi, all'improvviso, spruzzargli negli occhi dello spray al peperoncino, e strappargli infine dal polso il prezioso oggetto.

Era la quarta volta, per il ragazzino di origine nordafricana. Ma, vista la giovane età, i Carabinieri non hanno potuto trattenerlo: è minore di 14 anni, e quindi per legge non imputabile.